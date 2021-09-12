В День города в Москве провели технический пуск трех новый станций метро

Свое 874-летие столица отметила скромно, без перекрытия Тверской для машин, когда весь центр отдают пешеходам. Эпидемиологическая ситуация в городе стабильная, но власти решили не рисковать - от новой вспышки коронавирусной инфекции никто не застрахован. Но зато и дома никто сидеть сейчас не должен: все, кто хотел, могли погулять по празднично украшенным улицам, полюбоваться садами фестиваля "Цветочный джем", выросшим в самых неожиданных местах - на площади Революции, возле здания Российской государственной библиотеки на "Боровицкой" и других. А подарки, подготовленные москвичам к дню рождения города, будут радовать их еще очень долго.

На Большой кольцевой линии, которая, как известно, самая длинная в мире, мэр Москвы Сергей Собянин провел пуск сразу трех станций - "Терехово", "Кунцевской" и "Давыдково". Правда, пуск пока технический, без пассажиров, но он означает, что обкатка поездов на нем уже началась. "Станции практически готовы, остается завершить работы по монтажу оборудования и подключению отдельных систем", - доложил главе города заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. И это верная гарантия, что эти станции в числе других девяти до конца будут запущены. Если учесть, что треть станций Большого кольца уже работают да треть будет готова в этом году, на будущий 2022 год или начало 2023 года остается достроить последнюю треть. По оценке Андрея Бочкарева, строительная готовность всего Большого кольца составляет сейчас порядка 88 процентов. Таким образом, к финалу близится сооружение уже третьего пересадочного кольца в столице. Но если на первой кольцевой было всего 12 станций, на второй - МЦК - 30, то на БКЛ будет 31 станция. "Это будет самая крупная и самая эффективная кольцевая линия, - так оценил проект Собянин. - Она соединит срединную часть Москвы, даст возможность передвигаться из района в район, пересаживаться с ветки на ветку, не доезжая до центра".

К финалу близится строительство уже третьего пересадочного кольца в столице: готовность Большой кольцевой линии метро составляет сейчас порядка 88 процентов

Мэр напомнил, что все последнее десятилетие в столице вводится в строй в среднем по 10 станций подземки, к концу же этого года их прибавится в общей сложности 100: "Гигантский объем по любым меркам".

Объявив с самого начала во главе Москвы развитие транспортной системы приоритетом для правительства столицы, Собянин в то же время не остановил за эти годы ни одной из городских программ. Вот и в субботу он открыл после модернизации поликлинику N 130 в Крылатском. В здании с новым красивым фасадом, полностью обновленными инженерными коммуникациями, установленным самым современным медицинским оборудованием теперь трудно узнать типовую поликлинику родом из прошлого века. Такое же омоложение уже прошли за два года три десятка поликлиник. Мэр сообщил, что поскольку город уже набрал обороты в реконструкции заведений первичного звена амбулаторной медицинской помощи, то теперь решено перестроить не 137 поликлиник, как планировалось сначала, а 200.

Свой подарок москвичам приготовили и инвесторы. Они представили здание бывшей электростанции, снабжавшей энергией трамваи, превращенным в уникальное культурное пространство со скоромным названием "Дом культуры ГЭС-2". Еще до своего открытия эта площадка вызвала в городе жаркие дискуссии, выставив скульптуру "Большая глина N 4" швейцарского художника Урса Фишера. Собянин поблагодарил новых владельцев за работу, которые они провели в течение пяти лет, по восстановлению памятника культурного наследия регионального значения и наполнению его новым содержанием, отметив, что "такого уровня и универсальности пространств в мире нет или их совсем немного".