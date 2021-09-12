В Москве и Петербурге простились с главой МЧС Евгением Зиничевым

Столько людей в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России на западе Москвы не было никогда. Очередь из желающих проводить в последний путь трагически погибшего министра Евгения Зиничева растянулась на несколько километров. Причем в ней были не только сотрудники чрезвычайного ведомства, но и много гражданских лиц. Проститься с министром приехали практически все представители политической верхушки - премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Юрий Борисов, множество министров и губернаторов. Пришли почти все главы силовых ведомств и спецслужб. Втроем приехали сослуживцы Зиничева по ФСО директор Росгвардии Виктор Золотов, а также губернаторы Тульской и Ярославской областей Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов. Вместе с Зиничевым они ранее в течение многих лет обеспечивали безопасность первого лица государства.

К завершению церемонии приехал президент России Владимир Путин. Он возложил к гробу букет алых роз и постоял рядом, склонив к гробу голову. Затем он выразил соболезнования вдове и сыну главы МЧС. После глава государства вновь подошел к гробу и еще раз простился с Зиничевым.

Затем спецбортом гроб доставили в Санкт-Петербург, где министра похоронили на Северном кладбище рядом с его родителями.

Напомним, глава МЧС Евгений Зиничев погиб при попытке спасти режиссера Александра Мельника. Тот оступился и упал со скалы. Оба погибли. Президент РФ присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.