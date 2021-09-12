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Текст:   Матвей Линник 
17:21 12.09.2021

В России почти перестали расти цены на квартиры в старом фонде

Темпы роста цен на вторичном рынке жилья в сентябре замедлились. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов и данные сервисов по продаже и аренде недвижимости.

Так, средняя стоимость квартир в старом фонде в 16 крупнейших российских городах в сентябре составила 91,9 тысячи рублей за квадратный метр, что всего на 0,9% больше, чем в августе, свидетельствуют данные ЦИАН.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как не обмануться при покупке квартиры

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, в августе динамика была более выраженной, а средний показатель увеличился на 19% относительно аналогичного периода прошлого года.

Лидером по росту цен на недвижимость стал Краснодар, где "вторичка" подорожала за месяц на 2,8% до 83,2 тысячи рублей за квадратный метр. В других крупных городах рост составил менее процента.

Медленнее всего росли цены на квартиры в Москве - средний показатель в столице вырос лишь на 0,3% до 259,6 тысячи рублей за "квадрат".

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью "РГ" объяснила, почему в России дорожает жилье. По ее словам, на цены повлияла не только программа льготной ипотеки, но и стресс от неопределенности во время пандемии, когда люди поспешно принимали решение о покупке квартир. Еще один немаловажный фактор - переход на счета эскроу, после которого возник отложенный эффект подорожания жилья.

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