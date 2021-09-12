В Забайкалье арестовали стрелявшего в полицейского мужчину

Жителя Забайкалья, которого обвиняют в стрельбе в полицейского, заключили под стражу.

По версии следствия, 9 сентября в поселке Смоленка Читинского района он открыл огонь из неустановленного оружия в правоохранителя, который находился за рулем служебного автомобиля "Газель". Полицейский получил ранение руки и был госпитализирован.

38-летнего подозреваемого задержали через несколько часов. Во время допроса он частично признал свою вину.

"Следователи проверили показания обвиняемого на месте происшествия. Назначено производство необходимых судебных экспертиз", - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Учитывая общественный резонанс, глава следственного управления Юрий Русанов передал дело во второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Оно также стоит на контроле в центральном аппарате СК.