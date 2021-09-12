В Забайкалье арестовали стрелявшего в полицейского мужчину

Новости

Аналитики выяснили, где живут самые экономные нарушители ПДД 09:57
В Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге патриарх отслужит Литургию 09:51
У теннисистки Весниной украли олимпийские медали 09:43
"Нафтогаз" подтвердил закупки более дорогого газа 09:25
Белфорт нокаутировал Холифилда в первом раунде 08:56
Финансист назвал самые рискованные продукты для инвестирования 08:52
Мурашко: Дистанционный контроль за артериальным давлением внедрят в РФ 08:25
Юрист объяснил, чем опасен договор дарения для пенсионеров 08:07
В Китае выявили новый очаг заражения коронавирусом 07:38
WSJ: Афганских летчиков доставят из Узбекистана на военную базу США 07:25
ФБР опубликовало первый из рассекреченных документов по терактам 11 сентября 06:40
Посол РФ в Кабуле: Талибам сейчас не до церемонии инаугурации 06:11
Салагай: Главный признак алкогольной зависимости - отрицание этого факта 05:04
Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года 04:39
Франция отказалась сотрудничать с новым правительством Афганистана 04:13
Эмма Радукану победила на Открытом чемпионате США по теннису 03:50
Войска РФ получат в 2021 году более 240 современных и модернизированных танков 03:00
Макрон почтил память жертв терактов в США 11 сентября 2001 года 02:43
Пушков назвал угрозы дипломата США в адрес России "сотрясением воздуха" 01:41
Беспилотники со взрывчаткой атаковали аэропорт Эрбиля в Ираке 01:25
В итальянском Римини выходец из Сомали ранил ножом пять человек 00:28
В Москве подросток выехал на тротуар на машине и сбил женщину с ребенком 11.09.2021
Посол Жирнов рассказал о тяжелой ситуации с врачами в Афганистане 11.09.2021
Путин наградил артистов театра Вахтангова 11.09.2021
Пушилин назвал взрыв на нефтебазе в Донецке терактом 11.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
12.09.2021 09:19
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье арестовали стрелявшего в полицейского мужчину

Текст: Юлия Гарднер

Жителя Забайкалья, которого обвиняют в стрельбе в полицейского, заключили под стражу.

По версии следствия, 9 сентября в поселке Смоленка Читинского района он открыл огонь из неустановленного оружия в правоохранителя, который находился за рулем служебного автомобиля "Газель". Полицейский получил ранение руки и был госпитализирован.

Жителя ЕАО, прокатившего на капоте полицейского, осудили на восемь лет

38-летнего подозреваемого задержали через несколько часов. Во время допроса он частично признал свою вину.

"Следователи проверили показания обвиняемого на месте происшествия. Назначено производство необходимых судебных экспертиз", - говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Учитывая общественный резонанс, глава следственного управления Юрий Русанов передал дело во второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Оно также стоит на контроле в центральном аппарате СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

ФБР опубликовало первый из рассекреченных документов по терактам 11 сентября
Пушков назвал угрозы дипломата США в адрес России "сотрясением воздуха"
Войска РФ получат в 2021 году более 240 современных и модернизированных танков
Роспотребнадзор не получал жалоб о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Видео: Задержанный показал, как убивал школьниц в Кузбассе