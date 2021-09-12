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12.09.2021 05:33
Рубрика: Власть

Путин заявил о собирательности образов в мемориале Александру Невскому

Президент России Владимир Путин в субботу принял участие в церемонии открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера в Псковской области. Во время выступления глава государства отметил в памятнике Александру Невскому образы бойцов Псковской дивизии ВДВ, геройски павших в неравном бою с террористами под Аргуном в 2000 году.

Фото: РИА Новости
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По словам президента, Александру Невскому было чуть больше 20 лет, когда он одержал победу на Чудском озере, и вся его дружина - такие же, как он, совсем молодые люди. История не сохранила портретные изображения княжеской дружины, и по замыслу скульптора их образы собирательные.

"Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время", - заявил президент, отметив символичность того, что их полк носит имя Александра Невского. "Ничто не может разорвать священную связь времен и поколений", - подчеркнул Владимир Путин.

Строительство монумента в деревне Самолва на берегу Чудского озера приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Также здесь будет музейный павильон с диорамой "Ледовое побоище" и артефактами, найденными на дне Чудского озера.

В регионах Власть Власть Работа власти Общество История Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Святой князь Александр Невский

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