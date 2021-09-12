В Астрахани завершился I Каспийский фестиваль классической музыки

Звезды мировой оперы и деятели искусств из России, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Туркменистана, известные солисты из Франции, Англии и Германии выступили на I Международном каспийском фестивале классической музыки OperaFirst, который состоялся 9-11 сентября в Астрахани.

Для зрителей прозвучали камерные и симфонические музыкальные произведения, а также знаменитые арии. Музыкальная программа сопровождалась театрализованными постановками, модным дефиле и световым шоу.

На фестивале состоялись мировые премьеры. На сцене астраханской государственной филармонии председатель Союза композиторов Азербайджана Франгиз Ализаде представила новую оркестровку своего сочинения "Метаморфозы", а обладательница одного из топ-голосов - колоратурного сопрано, француженка Элизабет Видаль спела "К Алине" Арво Пярта, которая ранее никогда не исполнялась голосом.

Астраханский государственный театр оперы и балета выступил с кантатой Сергея Прокофьева "Александр Невский". Проект стал победителем гранатового конкурса российского военно-исторического общества. Музыкальную интерпретацию битвы на Чудском озере исполнили на Соборной площади Астраханского кремля с приглашением артистов балета театра, государственного хора Калмыкии имени А. Цебекова и солистки "Новой оперы" Москвы Полины Шамаевой.

- В этом году празднуют 800-летие Александра Невского - это действительно большое событие в области культуры и искусства всей России, - сообщил художественный руководитель театра и главный дирижер Владимир Воронин.

Премьерой фестиваля стало и выступление сводного оркестра молодых музыкантов всех стран Каспия, который возглавил руководитель симфонического оркестра Ленинградской области, народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков. В новый коллектив влились 60 виртуозов, первую скрипку играет азербайджанский исполнитель Теймур Усубов.

- Для нас было очень важно собрать и музыкантов разных школ, чтобы они могли внести в классическую музыку новое дыхание, - рассказал "РГ" Михаил Голиков. - И уже возникла идея по образцу оркестра каспийских стран объединить музыкантов Средиземноморья.

На заключительном гала-концерте оркестр исполнил попурри из опер Вагнера, Верди, Равеля, Тома, а на фестивальную сцену вышли Элизабет Видаль, солист Лондонской королевской оперы Сергей Лейферкус и солистка Staatsoper Berlin Анна Самуил.