Салагай: Главный признак алкогольной зависимости - отрицание этого факта

Главным признаком зависимости от алкоголя является отрицание факта непреодолимой тяги к спиртным напиткам. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, пьющие люди обычно говорят, что это не зависимость, им просто нравится и поэтому они выпивают. "При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги", - рассказал специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Салагай подчеркнул, что человек должен отдавать себе отчет о наличии у себя зависимости. Нужно правильно себя слышать и правильно понимать, важно не бояться обратиться за помощью к специалистам.

Ранее Олег Салагай рассказал, что потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось с 15,7 до 9,1 литра на душу населения. При этом он уточнил, что параллельно сократилась смертность от отравления алкоголем - с 16,9 до 7 случаев на 100 тысяч человек. На 45 процентов снизилось число заболеваний алкогольной зависимостью, на 70 процентов - первичная заболеваемость алкогольными расстройствами.