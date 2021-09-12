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12.09.2021 11:49
Рубрика: В мире

Стало известно о содержании документа ФБР о терактах 11 сентября

Текст: Максим Макарычев
ФБР опубликовало первый документ о терактах 11 сентября 2001 года в США. Бюро намерено раскрыть и другие секретные материалы. На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о своем намерении опубликовать эти секретные сведения по терактам.

Документ проливает свет на расследование Бюро в отношении Омара аль-Баюми, который в начале 2000-х годов учился в университете в Калифорнии. Его подозревали в оказании материально-технической поддержки двум угонщикам самолетов, задействованных в терактах, Навафу аль-Хазми и Халиду аль-Мидхару.

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Основная информация в документе получена на основании беседы, проведенной в ноябре 2015 года с человеком, который, по данным ФБР, имел "устойчивый контакт" с Баюми. Имя этого гражданина Саудовской Аравии было удалено из документа.

Кроме того, в отчете подробно говорится, что опрошенный имел связи с консульством Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе и его руководством. В отчете ФБР подробно описывается, как Баюми предоставил угонщикам услуги в переводе денежных средств, помощь в перелете в США, жилье, а также финансировал их перед совершением теракта. О дальнейшей судьбе Баюми в документе не сообщается.

В отчете комиссии по терактам 11 сентября 2004 года были представлены скудные доказательства того, что правительство Саудовской Аравии было связано с угонщиками самолетов, задействованных в совершении терактов, отмечает The Hill. Однако, в документе от 2017 года, составленном бывшим сотрудником ФБР в Лос-Анджелесе, следователи обнаружили доказательства того, что Баюми был секретным агентом саудовской разведки и действовал в составе террористической ячейки под руководством Фахада аль-Сумейри.

В 2006 году ФБР начало операцию Encore, в ходе которой расследовалось возможное участие Саудовской Аравии в атаках. Операция длилась около десяти лет и завершилась в 2016 году.

Байден ранее не указывал, какие сведения будут содержаться в документах, подлежащих рассекречиванию, однако на прошлой неделе американские СМИ сообщили, что они, скорее всего, сосредоточатся на возможной роли Саудовской Аравии в терактах. Родственники жертв терактов заявили, что эта ближневосточная страна оказала помощь "Аль-Каида" (террористическая группировка запрещена в РФ), осуществившей атаки 11 сентября 2001 года.

Фото: charliespiering / twitter
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В своем заявлении пресс-секретарь организации родственников жертв 11 сентября заявила, что опубликованный документ устраняет все сомнения в причастности Саудовской Аравии к терактам. Терри Страда из организации "9/11 Families United", муж которой Том погиб во Всемирном торговом центре, сказала, что "королевству давно пора признать роль своих чиновников в убийстве тысяч людей на американской земле".

Напомним, что 11 сентября 2001 года четыре пассажирских самолета были захвачены террористами "Аль-Каиды" Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а еще один врезался в Пентагон недалеко от Вашингтона. Четвертый самолет разбился в деревне Шанксвилл в Пенсильвании, когда пассажиры попытались нейтрализовать угонщиков лайнера. Всего в результате терактов 11 сентября 2001 года погибло почти 3000 человек.

В мире США Теракты 11 сентября 2001 года

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