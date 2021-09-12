ФБР опубликовала первый из рассекреченных документов по терактам 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало на своем сайте первый из рассекреченных по указу президента Джо Байдена документов по терактам 11 сентября 2001 года. Данный материал обнародован в соответствии с исполнительным указом, подписанным 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся трагических событий, произошедших 20 лет назад в США.

Как отмечает РИА Новости, документ, датированный 4 апреля 2016 года, составлен по результатам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. Речь идет о его контактах с лицами, которые оказывали логистическую поддержку угонщикам пассажирских самолетов, вовлеченным в теракты 11 сентября 2001 года. Разговор состоялся в ноябре 2015 года.

Ранее президент США Джо Байден поручил провести ревизию документов и рассекретить некоторые сведения. По его словам, накопленная в ходе расследования информация теперь "должна быть раскрыта, за исключением тех случаев, когда существуют наиболее весомые из возможных причин, которые говорят в пользу обратного". Отмечалось, что документы должны быть обнародованы в течение полугода после принятия властями США соответствующего решения.

Между тем, в пятницу секретная служба США опубликовала неизвестные ранее фотографии с места теракта 11 сентября 2001 года у Всемирного торгового центра. Снимки появились на официальном аккаунте службы в Twitter. Сообщается, что кадры предоставлены работавшими вблизи места трагедии сотрудниками службы.