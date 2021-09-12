Ставки по автокредитам вырастут к концу года

В первом полугодии 2021 года количество выданных автокредитов увеличилось более чем на треть, а их объем - более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие расчеты "РГ" предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По прогнозам рейтингового агентства НКР, по итогам года портфель автоссуд увеличится на 17-18%.

Только за прошлый год автомобили различных марок прибавили в цене 10-25%. Фото: Александр Корольков

По данным НБКИ, в первые шесть месяцев этого года банки выдали 516,7 тыс. автокредитов на 543,3 млрд рублей. Это на 39,6% и 83,8% больше прошлогодних показателей соответственно. В бюро пояснили, что в первом полугодии 2020 года рост рынка сдержали ограничения работы автодилеров из-за пандемии. Улучшение эпидемиологической ситуации способствовало росту рынка. За первые шесть месяцев этого года динамика продаж новых авто (+36,9%) превзошла ожидания, отметили в Ассоциации европейского бизнеса.

"Мы ожидаем сезонное увеличение спроса на автокредиты со стороны клиентов к концу 2021 года. Автопроизводители и дилеры анонсируют специальные предложения, чтобы реализовать автомобили текущего года. Клиенты, ожидая роста цен на автомобили, постараются успеть приобрести их до новогодних праздников, - говорит начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев. - Все больше людей рассматривают автомобиль как актив, в который можно вкладывать денежные средства. Клиенты, которые приобрели автомобили в последние годы, сегодня часто могут продать их дороже, чем покупали". Только за 2020 год автомобили различных марок прибавили в цене 10-25%.

Хотя как актив автомобиль приобретение довольно сомнительное - только при выезде из автосалона машина теряет около трети своей стоимости, что вкупе с переплатой по кредиту и вовсе сводит выгоду на нет.

По расчетам рейтинговых агентств НКР и АКРА, средняя полная стоимость кредита (ПСК - затраты по обслуживанию ссуды, включая проценты за пользование займом и комиссии) за второй квартал 2021 года выросла на 0,5 п.п. и составила 13,3%. Декларируемые ставки банков находятся на уровне 9-10% годовых.

Люди, которые приобрели автомобили в последние годы, сегодня могут продать их дороже, чем покупали

"В августе рост ПСК продолжился вслед за удорожанием стоимости фондирования, - прогнозирует старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. - Мы ожидаем ее дальнейшего роста, однако динамика главным образом будет зависеть от возможного продления программы льготного автокредитования, а также от уровня ключевой ставки. В случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и отсутствия перезапуска программы льготного автокредитования средняя ПСК в сегменте к концу года превысит 14%".

Не сразу, но окажет влияние и пересмотр ключевой ставки. "Он отражается на ставках автокредитов спустя примерно полгода, - подчеркнул руководитель управления автокредитования "Тинькофф" Кирилл Григорьев. - Мы ожидаем рост на 0,7-1,5 п.п. в четвертом квартале". В Газпромбанке ожидают роста на 1 п.п. к концу года. По словам Жигарева, на уровень ставок могут оказывать влияние и продолжающийся дефицит предлагаемых к продаже автомобилей, и запуск производителями специальных совместных программ с банками.

Директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин считает, что банки будут стараться поддерживать уровень ставок на комфортных для потребителя значениях, компенсируя это увеличением стоимости прочих услуг и ростом комиссий при предоставлении кредита.