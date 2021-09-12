В Китае выявили новый очаг заражения коронавирусом

В Китае выявлен новый очаг заражения СOVID-19 внутри страны. Им стала восточная провинция Фуцзянь. Об этом в воскресенье сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

По его данным, в субботу 19 внутренних случаев заражения были зарегистрированы в городе Путянь и один - в городе Цюаньчжоу этой провинции, передает "Интерфакс". Всего же за минувшие сутки в Китае выявлено 46 заболевших COVID-19, из них 26 - прибыли из-за рубежа.

Напомним, в августе в городе Нанкин (провинция Цзянсу) 15 должностных лиц были наказаны за вспышку коронавируса в аэропорту. Летом местная воздушная гавань стала тем местом, откуда по Китаю начал распространяться "дельта"-штамм коронавируса.