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12.09.2021 09:52
Рубрика: Экономика

В МВД рассказали, как чаще всего похищают деньги со счетов россиян

Текст: Иван Петров
Как именно чаще всего действуют в последнее время телефонные мошенники, рассказали в МВД России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным полиции, средства исчезают с банковских счетов россиян после звонков лжесотрудников банка, предлагающих оформить онлайн-заявку на кредит или перевести все накопления на некий "защищённый" счет якобы из-за попыток списания мошенниками. "К наиболее распространенным видам подобных хищений относятся совершенные под видом сотрудников банка - путем оформления от имени банковского клиента онлайн-заявки на получение кредита.

Фото: iStock
Как защитить от мошенников свою электронную подпись

При этом для вывода со счета потерпевшего денежных средств на подконтрольные злоумышленникам счета используются полученные от жертвы преступления реквизиты банковских карт и пароли из CMC-сообщений", - цитирует ТАСС разъяснения пресс-центра МВД России.

Еще один популярный сейчас у мошенников способ, по данным полицейских, - это похищение средств под видом сотрудников правоохранительных органов. "Злоумышленники похищают деньги, убеждая потерпевших в том, что их банковские счета скомпрометированы и для сохранения средств необходимо срочно перевести их на так называемые резервные счета, которые в действительности подконтрольны преступникам", - добавили в МВД.

Кроме того, продолжили в пресс-центре, IT-хищения совершаются путём направления в банки распоряжений о перечислении денег на счета, подконтрольные преступникам. "Клиент банка не имеет желания осуществлять такой денежный перевод, но аферисты создают и направляют банкам платежное распоряжение с попустительства клиента, введенного в заблуждение", - пояснили в полиции.

Согласно статистике МВД России, за 7 месяцев 2021 года зарегистрировано почти 320 тысяч IT-преступлений, что на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом почти 127 тысяч преступлений были совершены с использованием средств мобильной связи, 104 тысяч - с применением банковских карт.

Напомним, накануне россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью сайта госуслуг.

Экономика Финансы Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД

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