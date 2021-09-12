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12.09.2021 13:08
Рубрика: Экономика

В Росрыболовстве рассказали о ценах на икру и красную рыбу

Текст: Евгения Думанская
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Цены на икру и красную рыбу в России будут снижаться благодаря увеличению добычи и падению спроса, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Фото: iStock
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Как рассказал Шестаков, оптовые цены на икру уже на 10% ниже, чем в прошлом году. При этом к началу сентября добыто 500 тысяч тонн горбуши, кеты и других лососевых рыб - это на 70% больше, чем за всю прошлогоднюю путину, которая оказалась неудачной. Поэтому объем предложения ожидается значительный.

Шестаков отметил, что есть сведения о растущем экспорте в Японию, который толкнет цены на внутреннем рынке вверх, но это не соответствует действительности.

"Росрыболовство в ответ заявляет, что такие разговоры ведут спекулянты", - сказал Шестаков в беседе с "АиФ".

Также глава Росрыболовства добавил, что компания, которая занимается исследованием закупок россиян, выяснила, икру за последний год стали покупать на 20% реже, а это должно затормозить рост цен в магазинах.

По данным Росстата, в августе наблюдался рост цен на рыбу живую и охлажденную, икру лососевых рыб - на 1,3%. Около 1% прибавили в цене охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, филе сельди.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Росрыболовство

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