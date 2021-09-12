В России вырос спрос на "молодые" подержанные машины

В этом году россияне переключили свое внимание на вторичный рынок автомобилей. Резко вырос спрос на машины от 3 до 5 лет. Вслед за спросом взлетели и цены на них. Но даже при таком подорожании они все равно не могут конкурировать с ценами на новые автомобили. Ведь помимо того что сами производители регулярно поднимают их стоимость, дилеры накручивают цены, добавляя к стандартным заводским комплектациям свое допоборудование, например коврики за 100 тысяч рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, спрос на новые автомобили с начала года вырос на 23%, но в августе упал на 17%. На этом фоне спрос на "молодые" подержанные машины стабильно растет. Как выяснили эксперты Авито Авто, с января по август этого года спрос на "трехлетки" оказался на 19% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Покупательский интерес к четырех- и пятилетним автомобилям вырос на 14%. Как следствие, за год средняя цена на трехлетние автомобили в стране выросла на 41%. Средняя цена на машины в возрасте до трех лет в период с января по август составляет 1 129 495 рублей. Средняя стоимость автомобилей в возрасте 4-5 лет за год увеличилась на 35% и составила 850 011 рублей.

На первом месте в списке по популярности среди "трехлеток" - LADA Granta. Ее средняя цена - 485 000 рублей. На втором месте LADA Vesta со средней ценой 695 000 рублей. Третье место занял Hyundai Solaris, средняя стоимость которого составляет 899 900 рублей. В пятерку лидеров также входят Kia Rio и Toyota Camry.

Наиболее популярной моделью в возрасте 4-5 лет тоже оказалась LADA Granta, но уже по более низкой средней цене - 370 000 рублей. Второе место занимает Kia Rio со средней ценой 705 000 рублей. На третьей строчке рейтинга примостился Hyundai Solaris со средней ценой 700 000 рублей. LADA Vesta и Volkswagen Polo вошли в пятерку популярных в этой возрастной группе.