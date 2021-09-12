Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств

Верховный суд России в своем обзоре судебной практики сделал специальное разъяснение: банки обязаны компенсировать человеку ущерб, если по исполнительному листу списали с него деньги, которые запрещено списывать. Например, алименты. Или социальные пособия.

Ситуация, когда у гражданина вдруг неожиданно исчезают с карты деньги особого назначения - алименты и различные социальные пособия - должна была уйти в прошлое еще год назад. Летом 2020, напомним, вступил в силу закон, обязывающий банки специально маркировать средства, на которые распространяется так называемый исполнительский иммунитет.

В расчетных банковских документах должен указываться соответствующий код вида дохода. Так что и банки, и приставы должны видеть, к каким рублям им нельзя прикасаться. Однако на практике пока система время от времени дает сбой, и, по свидетельству экспертов, жалобы от граждан нет-нет да поступают. Теперь же банкиры волей-неволей должны внимательней относиться к "раскраске" разных счетов, чтобы случайно не попасть не в тот цвет. Иначе придется выплачивать гражданам компенсации. Именно банкиры, а не приставы в ответе за ошибки, объяснил ВС.

"Исходя из текста обзора, складывается устойчивое впечатление, что Верховный суд в первую очередь настаивает на том, что банки являются исполнителями публичных функций и к тому же профессиональными участниками гражданского оборота. Что требует от них высокой степени заботливости и осмотрительности при исполнении судебных актов и влечет возникновение ответственности при нарушении порядка такого исполнения", - комментирует первый заместитель заведующего бюро адвокатов "Де-юре" Валентина Петрова.

По ее словам, право требовать полного возмещения убытков с банка существует как у должника, так и у взыскателя по исполнительному документу, как у лиц, чье право нарушено.

"В качестве оснований для возмещения убытков в соответствии со ст. 393 ГК РФ должник или взыскатель должны предоставить доказательства наличия убытков, их размера и обосновать причинно-следственную связь между убытками и виновными (неправомерными) действиями банка", - говорит адвокат.

Однако убытки могут быть не только материальные, но и моральные. Если человек не смог купить себе еды на ужин из-за того, что счет несправедливо заблокировали, убыток почувствует только его желудок. Но формально гражданин не потерял ничего материального. Ведь деньги ему все равно рано или поздно вернут. И все-таки любой, даже далекий от юриспруденции человек, согласится, что сидеть голодным по чьей-то вине очень обидно.

А значит, возникает право на компенсацию морального вреда.

"Моральный вред, причиненный действиями или бездействием, нарушающим имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом, - говорит адвокат. - На отношения владельца счета и банка распространяются положения закона о защите прав потребителей в силу того, что такие отношения являются потребительскими. А потому компенсация морального вреда за ненадлежащее исполнение банком своих обязанностей подлежит взысканию".

Проще говоря: банку придется заплатить компенсацию за страдания.

Если банк по ошибке списал в счет долга защищенные выплаты, то человек вправе потребовать также компенсацию морального вреда

Также, как объясняет Валентина Петрова, суды обяжут банк возместить убытки взыскателю, если банк при наличии возможности исполнения требований исполнительного документа его не исполнит при отсутствии установленного законом запрета. И тем самым причинит ущерб в виде убытков (неполученных денежных средств) взыскателю.

То есть банкир в любом случае несет ответственность: и если спишет защищенные средства, и если не спишет незащищенные.

Также Верховный суд запретил блокировать на счетах алименты и социальные выплаты.

Парламент

По поручению главы государства в Госдуму внесен законопроект, который призван обезопасить социальные выплаты от кредиторов и исков. Авторами документа стали парламентарии от "Единой России".

24 августа на съезде партии Владимир Путин призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты в счет погашения долгов граждан, в том числе в рамках исполнительного производства. Также он поставил задачу вернуть уже списанные соцвыплаты. Инициаторами документа на эту тему выступили секретарь генсовета партии, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, а также сенаторы Николай Журавлев и Инна Святенко.

Ранее принятый закон уже вроде запретил списывать за долги пенсии, алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, а также социальные выплаты и пособия. Должников также защищает закон о гарантии минимального дохода от списания. Однако обнаружился правовой пробел. Дело в том, что единовременные социальные выплаты "выпали" из-под действия этих норм, пояснил журналистам Неверов. Новый законопроект запрещает кредиторам их списывать в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов. Под это табу также попадают все виды постоянных социальных выплат, которые вводятся актами правительства или указами президента. "Если только сам гражданин не решит направить эти деньги на исполнение своих долговых обязательств", - уточнил глава фракции "ЕР". Согласно инициативе граждане смогут дать письменное распоряжение банку об этом. Неверов выразил уверенность, что законопроект станет одним из первых в повестке нового созыва Госдумы ввиду его социальной значимости.

Подготовила Татьяна Замахина