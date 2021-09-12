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12.09.2021 07:00
Рубрика: Власть

Верховный суд запретил банкам блокировать алименты на счетах должников

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России сделал специальное разъяснение в обзоре судебной практики: нельзя блокировать алименты на банковских счетах. У человека должна быть возможность снять их в любое время, несмотря на долги.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

В качестве примера приведено дело, в котором банк по исполнительному листу наложил ареста на денежные средства, поступающие на расчетный счет должника в этом банке. Сами деньги не были списаны, их просто заморозили. "Должник, не согласившись с действиями банка, обратился в суд с заявлением о признании их незаконными, мотивировав требование тем, что на данный банковский счет зачисляются алименты на содержание его несовершеннолетних детей", говорится в обзоре.

Фото: Istock
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Алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга. Однако представитель банка в суде высказал мнение, что, мол, деньги на счете остались, а значит, по его мнению, закон не нарушен. Он полагал, что: "в статье 101 Закона об исполнительном производстве закреплены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Однако это не предполагает, что в отношении указанных в названной статье доходов не могут быть приняты меры по обеспечению исполнения решения суда".

Нет, так считать нельзя, объяснил Верховный суд России. "При исполнении требования исполнительного листа о наложении ареста на денежные средства должника банк не вправе устанавливать ограничение распоряжения денежными средствами, на которые в силу закона не может быть обращено взыскание", подчеркивается в специальном обзоре судебной практики Верховного суд, посвященном исполнению банками документов о принудительном взыскании долга.

В свою очередь, первый заместитель Заведующего Бюро адвокатов "Де-юре" Валентина Петрова пояснила "РГ", что от блокировки защищен не весь счет, а только алименты. "Положениями ст. 101 Закона об исполнительном производстве установлены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. В перечень таких доходов включены и денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, - сказала она. - То есть законодатель ограничивает только списание таких денежных средств, но списание иных денежных средств со счета может производиться в порядке, установленном законом".

Следовательно, по ее словам, счет арестовать возможно только в части иных денежных средств, не отнесенных к выплачиваемым в качестве алиментов. "Арест счета представляет собой "обездвиживание" денежных средств и последующее их списание, а не общую блокировку распоряжения счетом, как следствие, гражданин - владелец счета - имеет право пользоваться счетом в части поступающих алиментов, а остальные денежные средства будут списываться в погашение задолженности в пределах, установленных ст. 99 Закона об исполнительном производстве", пояснила Валентина Петрова.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Кстати, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий список защищенных социальных выплат. Иммунитет от взыскания будет распространяться и на любые разовые социальные выплаты, установленные президентом России или правительством.

Как пояснила заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина, в список добавлены все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, а также поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная социальная помощь, в том числе в виде социального контракта. Соответственно, на все защищенные выплаты будет распространяться правовая позиция Верховного суда, что их нельзя не только удержать, но и заморозить.

Другие подробности о разъяснениях Верховного суда России, касающихся списания средств с должников, читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Разводы и алименты

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