Войска РФ получат в 2021 году более 240 современных и модернизированных танков

Всего в этом году в подразделения Сухопутных войск России поступят более 240 современных и модернизированных танков. Информация об этом опубликована на официальном сайте Минобороны РФ.

Речь идет о танках Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв". В рамках исполнения государственного оборонного заказа обновление танкового парка осуществляется ежегодно, говорится в сообщении. Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют Сухопутным войскам современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Отметим, что в Вооруженных Силах РФ в каждое второе воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник - День танкиста. Праздник был учрежден 75 лет назад в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Минобороны РФ рассекретило документы о танковых сражениях на Курской дуге. В частности, размещен Приказ Народного комиссара обороны СССР №325 от 16 октября 1942 г. В нем приводится подробный анализа ошибок и недочетов в применении танков в первый год войны. Опубликованы также документы, которые рассказывают о самом массовом танковом сражении в истории - битве под селом Прохоровка.