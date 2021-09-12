Новости

Эмма Радукану победила на Открытом чемпионате США по теннису 03:50
Войска РФ получат в 2021 году более 240 современных и модернизированных танков 03:00
Макрон почтил память жертв терактов в США 11 сентября 2001 года 02:43
Пушков назвал угрозы дипломата США в адрес России "сотрясением воздуха" 01:41
Беспилотники со взрывчаткой атаковали аэропорт Эрбиля в Ираке 01:25
В итальянском Римини выходец из Сомали ранил ножом пять человек 00:28
В Москве подросток выехал на тротуар на машине и сбил женщину с ребенком 11.09.2021
Посол Жирнов рассказал о тяжелой ситуации с врачами в Афганистане 11.09.2021
Путин наградил артистов театра Вахтангова 11.09.2021
Пушилин назвал взрыв на нефтебазе в Донецке терактом 11.09.2021
Оверчук заявил, что Беларуси не стоит опасаться "поглощения" Россией 11.09.2021
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ 11.09.2021
Байден сделал странный жест на церемонии памяти жертв 11 сентября 11.09.2021
В Париже полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ 11.09.2021
Модное пространство появилось на севере Москвы 11.09.2021
Роспотребнадзор не получал жалоб о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму 11.09.2021
Во Франции ведущему выплатят более 5 млн евро за прекращение его шоу 11.09.2021
Трамп осудил некомпетентность Байдена в Афганистане 11.09.2021
Дубль Роналду помог "МЮ" обыграть "Ньюкасл" 11.09.2021
Путин наградил паралимпийцев за Игры в Токио 11.09.2021
Киев не желает быть "на крючке" Евросоюза 11.09.2021
Путин прибыл в Псковскую область 11.09.2021
Роналду забил в дебютном матче за "Манчестер Юнайтед" 11.09.2021
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель на прокатах сборной 11.09.2021
Камила Валиева поменяла программу на олимпийский сезон 11.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
12.09.2021 03:00
Рубрика: Власть

Войска РФ получат в 2021 году более 240 современных и модернизированных танков

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Всего в этом году в подразделения Сухопутных войск России поступят более 240 современных и модернизированных танков. Информация об этом опубликована на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Минобороны Узбекистана / mudofaa.uz
Российские военные в Таджикистане получат 30 современных танков

Речь идет о танках Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв". В рамках исполнения государственного оборонного заказа обновление танкового парка осуществляется ежегодно, говорится в сообщении. Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют Сухопутным войскам современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Отметим, что в Вооруженных Силах РФ в каждое второе воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник - День танкиста. Праздник был учрежден 75 лет назад в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Минобороны РФ рассекретило документы о танковых сражениях на Курской дуге. В частности, размещен Приказ Народного комиссара обороны СССР №325 от 16 октября 1942 г. В нем приводится подробный анализа ошибок и недочетов в применении танков в первый год войны. Опубликованы также документы, которые рассказывают о самом массовом танковом сражении в истории - битве под селом Прохоровка.

Власть Власть Работа власти Власть Безопасность Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Пушков назвал угрозы дипломата США в адрес России "сотрясением воздуха"
Войска РФ получат в 2021 году более 240 современных и модернизированных танков
Роспотребнадзор не получал жалоб о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
Путин наградил паралимпийцев за Игры в Токио
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал ЧЕ
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий