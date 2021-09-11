Минобороны рассекретило документы о танковых сражениях на Курской дуге

На сайте военного ведомства, в частности, размещен Приказ Народного комиссара обороны СССР №325 от 16 октября 1942 г. В нем приводится подробный анализа ошибок и недочетов в применении танков в первый год войны. В документе давались конкретные указания по боевому использованию танковых и механизированных частей и соединений.

Этот приказ определял важность организации взаимодействия на поле боя танковых частей с пехотой, артиллерией и авиацией. Также в нем говорилось о всесторонней подготовке танковых частей для ввода в бой.

На сайте опубликованы документы, которые рассказывают о битве на Курской дуге и самом массовом танковом сражении в истории - битве под селом Прохоровка. В битву под Курском с обеих сторон было вовлечено более 4 млн человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов.

Из архивов можно узнать, что, планируя летнее наступление в 1943 году, гитлеровское командование решило нанести главный удар в районе Курского выступа. Там держали оборону войска двух фронтов: Центрального - командующий генерал К.К.Рокоссовский и Воронежского - командующий генерал Н.Ф.Ватутин. Фашисты планировали в ходе операции под кодовым названием "Цитадель" окружить и разгромить эти войска. После чего немцы намеревались нанести удар в тыл Юго-Западному фронту и разгромить советские войска в Донбассе.

В район наступления немцы стали стягивать лучшие дивизии противника. 21 апреля 1943 года командующий Воронежским фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин докладывал И.В.Сталину о положении и количестве гитлеровских частей перед войсками фронта. В докладе анализировался возможный ход боевых действий предстоящего столкновения.

В мае 1943 года командование Брянского, Центрального, Воронежского и Юго-Западного фронтов получило указания Ставки об укреплении обороны. Так как противник готовил удары на Харьковском, Орловско-Курском и Белгородско-Обоянском направлениях.

Курская битва началась 5 июля 1943 года. До 23 июля войска Воронежского фронта были задействованы в оборонительной операции. Немецкое командование сосредоточило на этом направлении одиннадцать танковых и одну моторизованную дивизии. Здесь была собрана фашистская танковая элита, в том числе танковые дивизии СС: "Райх", "Адольф Гитлер", "Мертвая голова", "Великая Германия" и "Викинг" с преобладанием танков "Тигр".

На сайте представлено донесение Воронежского фронта в день, когда в районе Прохоровки произошло самое крупное встречное танковое сражение. В нем сообщалось об упорных боях с наступающими силами танковых частей, пехоты, артиллерии и авиации противника. В документе говорится, что в день приходилось отбивать по несколько атак противника при поддержке большого количества танков. Тяжелые бои шли и в воздухе. Нашим бойцам большую помощь оказывала тяжелая артиллерия. Кроме того, благодаря установленным минам удалось уничтожить значительное количество гитлеровских солдат и офицеров, десятки танков и штурмовых орудий.

Крупнейшее в военной истории танковое сражение в ходе Курской битвы произошло в поле под селом Прохоровка. Там во встречном бою сошлись около 1200 советских и фашистских танков. Главный удар гитлеровцев принял на себя 18-й танковый корпус, который входил в состав 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова.

12 июля 18-й танковый корпус выполнял задачу по уничтожению группировки противника в районе населенных пунктов Красная Дубровка, Красная поляна, Большие маячки. Противостояли советским танкистам танковые дивизии СС "Адольф Гитлер", "Мертвая голова" и "Райх". Используя танки "Тигр", гитлеровцы предпринимали лобовые атаки, а когда атаки разбивались, немцы с дистанции 600-800 метров высаживали танковые десанты автоматчиков. Они, маскируясь в посевах, складках местности, атаковали узел сопротивления советских частей, в то время как танки выходили во фланг и тыл нашей обороны.

На страницах фотоальбома, размещенного на сайте Минобороны, опубликованы фотографии и тактико-технические характеристики основных советских танков - участников Прохоровского сражения, - КВ-1 и Т-34 и новейших немецких машин Т-V "Пантера" T-VI "Тигр".

Из приведенных цифр становится понятно, что наши танки уступали немецким в лобовом и кормовом бронировании. Вместе с тем они значительно превосходили по количеству боекомплекта, запасу хода и проходимости. Также радиостанции, которые использовались в наших танках, в несколько раз превосходили немецкие по дальности действия.

Лобовое столкновение с тяжелыми немецкими танками, которые обладали более мощными на тот момент орудиями, вынуждало советских танкистов демонстрировать высокое военное искусство, а танкистов - проявлять высокий профессионализм.

Начало контрнаступления в Курской битве координировали Маршалы Советского Союза Г.К.Жуков и А.М. Василевский. Благодаря рассекреченным архивам понятно, что оно готовилось задолго до начала оборонительного сражения.

В результате контрнаступления наши войска освободили 5 августа города Орел и Белгород. Кроме того, была разгромлена немецкая группировка на орловском и белгородско-харьковском направлениях. За весь период боев во время Курского сражения противник потерял около 500 тысяч человек, 1,5 тысячи танков, свыше 3,7 самолетов, 3 тысяч орудий.

На сайте Минобороны опубликованы архивные документы, свидетельствующие о подвигах наших танкистов. Так, 2 июля в ходе боя экипаж танка под командованием капитана Скрипкина из 2-го батальона 181-й танковой бригады 18-го танкового корпуса подбил танк "Тигр". Однако сам советский танк загорелся, командир батальона Скрипкин был тяжело ранен, командир башни убит, а в живых остались только механик-водитель Николаев и стрелок-радист Чернов. Вытащив из горящего танка командира, они передали его пехотинцам. Оставшиеся в живых танкисты решили попытаться приостановить движение гитлеровских танков на нашу пехоту и отомстить за ранение командира. Николаев и Чернов бросили свой горящий танк на тяжелую броню "Тигра" и протаранили его. Они погибли, но не пропустили машину противника. Посмертно оба героя были награждены орденом Отечественной войны 1-й степени.