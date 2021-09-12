ВС разъяснил разницу между грязными знаками и специально заляпанными грязью

Если на чистой машине номера заляпаны грязью, вряд ли это случайность. Маловероятно, что при движении грязь оседала только на регистрационных знаках, оставляя автомобиль чистым. Значит, номера специально скрыли. А это по нашему законодательству карается штрафом 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев. Об этом еще раз напомнил Верховный суд, разбирая дело некоего Романова.

Лучше ехать на грязной машине, но с чистыми номерами, чем наоборот. Это не наказуемо. Фото: Photoxpress

После активного внедрения в России автоматических комплексов фото-видеофиксации нарушений, некоторые автомобилисты на что только не идут, чтобы нарушать правила, но при этом не попадаться под бдительное око дорожных камер.

Регистрационные знаки устанавливают под наклоном, закупают оборудование, которое позволяет закрывать их шторками или переворачивать. Недавно в интернете был размещен ролик с "КАМАЗом", над знаком которого был установлен брызговик. Водитель отпускает тросик, и этот брызговик закрывает номер. Водитель тянет тросик - и номер открывается. Кто-то клеит на номер куски черной изоленты, чтобы он читался по-другому. Менее технически продвинутые поступают проще: закрывают номера бумажкой, опавшим листом, а то и просто заляпывают грязью или снегом. Кстати, в автомагазинах можно даже купить баллончики с грязью. А можно на мойке закрыть грязный знак, чтобы не смыло защищающего от прочтения номера слоя.

Однако именно для борьбы с такими хитростями и была введена в Кодекс об административных правонарушениях часть 2 статьи 12.2, которая предусматривает наказание за управление транспортным средством с видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

Романов как раз ехал на чистой машине с частично испачканными передним и задним номерами. За что его и остановили инспекторы ДПС, оформили протокол и отправили его в суд, который оштрафовал его на 5 тысяч рублей. В суде водитель заявлял, что номера испачкались естественным образом.

Если номера специально загрязнили, чтобы их не считала камера, водитель получит или штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав до 3 месяцев

Поэтому он посчитал, что его надо привлекать к ответственности не по части 2, а по части 1 той же статьи. Это штраф 500 рублей. Также в жалобе водитель заявлял, что вообще не он был за рулем.

Верховный суд внимательно изучил дело и напомнил разъяснения своего Пленума. Согласно ему в качестве устройств или материалов, препятствующих идентификации регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, могут расцениваться различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование - шторки, электромагниты и прочее. Причем даже в том случае, если они не были приведены в действие в момент выявления правонарушения, однако позволяли водителю при совершении определенных действий видоизменить или скрыть государственный регистрационный знак.

Также в этом качестве могут применяться искусственные материалы, например листы бумаги, картон либо природные материалы, в частности листва, грязь, снег, если визуальный осмотр транспортного средства позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что они нанесены с целью затруднения или невозможности идентификации государственных регистрационных знаков. Например, загрязнение номера не связано с погодными условиями или не обусловлено процессом движения, допускающим самозагрязнение.

Доказательством использования тех или иных устройств или материалов может выступать, например, произведенная уполномоченным должностным лицом в ходе выявления административного правонарушения видеозапись или фотографии, которые приобщаются к материалам дела.

В данном случае факт нарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, фотоматериалом, видеозаписью, из которой следует, что загрязнение номера не связано с погодными условиями, поскольку само транспортное средство и остальная часть знака чистые, погода была ясная, дорожное покрытие сухое. Также подтверждают нарушение показания сотрудников полиции. Всем доказательствам дана оценка на предмет допустимости, достоверности и достаточности.

Доводы жалобы о том, что административного правонарушения Романов не совершал, указанным автомобилем не управлял, в ходе рассмотрения дела своего подтверждения не нашли и опровергаются материалами дела. Сведений о том, кто управлял машиной, в подтверждение названного довода Романов в ходе судебного заседания мирового судьи не представил. Утверждение о том, что загрязнение заднего регистрационного знака автомобиля носило естественный характер, опровергается видеозаписью.

Верховный суд уже разъяснял, что если номер залеплен грязью или снегом по естественным причинам, то выносится предупреждение или штраф 500 рублей

Поэтому Верховный суд жалобу оставил без удовлетворения, а все решения нижестоящих судов оставил в силе и без изменений. Ранее Верховный суд разъяснял, что если номер залеплен грязью или снегом по естественным причинам, то применяется часть 1 статьи 12.2 КоАП, которая предусматривает предупреждение или штраф 500 рублей.

Тогда разбиралось дело некоего Гвоздева, номер на машине которого был залеплен примерзшим снегом. Но в ту пору на улице стоял мороз, и освободить номер от наледи без повреждения знака у водителя просто не было возможности. Именно это обстоятельство инспекторы и нижестоящие суды сочли аргументом, чтобы назначить более суровое наказание. Но Верховный суд их поправил.