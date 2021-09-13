Астронавты Хосидэ и Песке завершили многочасовой выход в открытый космос

Японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке, находящиеся на борту Международной космической станции, осуществили в воскресенье выход в открытый космос. Об этом сообщает НАСА.

Вне станции астронавты работали 6 часов 54 минуты. За это время они собрали и установили крепление для третьей солнечной панели, а также заменили и включили устройство, которое "измеряет потенциал электрического заряда" систем МКС.

По данным НАСА, это был 12-й по счету выход в открытый космос в этом году. Как подсчитали специалисты, за время работы вне станции астронавты сожгли от 1500 до 3000 калорий, пишет РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе россияне Олег Новицкий и Петр Дубров провели работы вне МКС. В Роскосмосе рассказали, что космонавты выполнили все основные и две дополнительные задачи, потратив на это 7 часов 20 минут. В частности, они осмотрели антенны грузового корабля "Прогресс МС-17", подключили к многофункциональному лабораторному модулю "Наука" кабель Ethernet, смонтировали поручень на поверхности "Науки", установили платформу с контейнерами для проведения эксперимента "Биориск-МСН".