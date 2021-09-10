Новицкий и Дубров вернулись на МКС, проведя в космосе 7 часов 20 минут

Россияне Олег Новицкий и Петр Дубров завершили работы вне МКС и вернулись на станцию. Информация об этом опубликована в Twitter. "Выходной люк стыковочного отсека "Поиск" был закрыт в 01:15 по московскому времени 10 сентября. 50-й плановый выход в открытый космос по российской программе МКС успешно завершен", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе рассказали, что Новицкий и Дубров выполнили все основные и две дополнительные задачи, потратив на это 7 часов 20 минут. В частности, космонавты осмотрели антенны грузового корабля "Прогресс МС-17". Также они подключили к многофункциональному лабораторному модулю "Наука" кабель Ethernet, смонтировали поручень на поверхности "Науки", сфотографировали датчики инфракрасной вертикали на модуле. А еще ими была установлена платформа с контейнерами для проведения эксперимента "Биориск-МСН". Закончив все работы, Новицкий выкинул в открытый космос мусор: крышку катушки, чехол и клапаны.

Добавим, что 3 сентября российские космонавты находились в открытом космосе еще дольше - почти 8 часов.