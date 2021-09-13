Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.09.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ сэкономил 1 млн рублей на Lada. И это только на колпачках

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

АвтоВАЗ рассказал о реализованных проектах, которые позволили производителю сэкономить.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Россияне нашли замену дефицитной Lada Granta

С января 2021 года внедрено более 200 кайдзен-предложений, одно из которых связано с колпачками колёсных дисков.

Для разных комплектаций использовались два вида колпачков: один для комплектаций Luxe и Comfort, другой - для топовой версии исполнения Exclusive. Это могло привести к ошибке оператора при комплектовке кит-бокса для сборки конкретного автомобиля, сообщается в видео корпоративного канала "На заводе".

Начиная с июня на производстве Lada используется один вид колпачков (предполагается, что речь идёт о производстве Lada Vesta). Это простое реализованное предложение позволило сэкономить более 88 рублей на одном автомобиле, а в годовом выражении экономический эффект составил около 1 млн рублей.

Если говорить о комплектующих, то в ходе реализации кайдзен-предложений поменялось около 50 деталей.

#Lada