АвтоВАЗ сэкономил 1 млн рублей на Lada. И это только на колпачках

АвтоВАЗ рассказал о реализованных проектах, которые позволили производителю сэкономить.

С января 2021 года внедрено более 200 кайдзен-предложений, одно из которых связано с колпачками колёсных дисков.

Для разных комплектаций использовались два вида колпачков: один для комплектаций Luxe и Comfort, другой - для топовой версии исполнения Exclusive. Это могло привести к ошибке оператора при комплектовке кит-бокса для сборки конкретного автомобиля, сообщается в видео корпоративного канала "На заводе".

Начиная с июня на производстве Lada используется один вид колпачков (предполагается, что речь идёт о производстве Lada Vesta). Это простое реализованное предложение позволило сэкономить более 88 рублей на одном автомобиле, а в годовом выражении экономический эффект составил около 1 млн рублей.

Если говорить о комплектующих, то в ходе реализации кайдзен-предложений поменялось около 50 деталей.