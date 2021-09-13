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13.09.2021 17:10
Рубрика: Экономика

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 760 долларов

Текст: Евгения Думанская

Стоимость газа в Европе в понедельник растет стремительными темпами - с начала дня рост составил почти 40 долларов, следует из данных торгов.

Фото: AP Photo
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По индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, торги утром начались с отметки в 713,1 доллара за тысячу кубометров с поставкой в октябре. К обеду цена выросла до 741 доллара, а к 16:00 выросла до отметки 760,4 доллара. После этого стоимость пошла вниз, однако понижение несущественное - в пределах одного евро.

По данным на конец прошлой недели, заполняемость европейских хранилищ составляла 70,45%, что на 15% меньше среднего показателя за последние пять лет. Цены растут быстрыми темпами с середины лета, отметка в 700 долларов была преодолена 9 сентября.

Ранее эксперт предположил, что вскоре цены могут превысить отметку в 800 долларов, поскольку факторы повышения продолжают на них влиять.

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