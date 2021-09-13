ФАС обязала Теле2 снизить тарифы на связь

Федеральная антимонопольная служба потребовала от Теле2 снизить цены на тарифы. По мнению ведомства, компания необоснованно повысила стоимость услуг сотовой связи.

"В январе 2021 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов-физических лиц в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат", - пояснили в пресс-службе ФАС.

После жалоб клиентов в феврале ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В результате расследования Фас пришла к выводу, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат. Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения.

ФАС регулярно отслеживает цены на услуги сотовых операторов. Так, в декабре 2018 года ведомство оштрафовало "Вымпелком", МТС и "Мегафон" на 737,5 тысячи рублей из-за высоких цен на внутрисетевой роуминг.