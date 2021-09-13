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13.09.2021 17:05
Рубрика: Экономика

ФАС обязала Теле2 снизить тарифы на связь

Текст: Михаил Загайнов

Федеральная антимонопольная служба потребовала от Теле2 снизить цены на тарифы. По мнению ведомства, компания необоснованно повысила стоимость услуг сотовой связи.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"В январе 2021 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 млн своих абонентов-физических лиц в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат", - пояснили в пресс-службе ФАС.

После жалоб клиентов в феврале ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В результате расследования Фас пришла к выводу, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат. Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения.

ФАС регулярно отслеживает цены на услуги сотовых операторов. Так, в декабре 2018 года ведомство оштрафовало "Вымпелком", МТС и "Мегафон" на 737,5 тысячи рублей из-за высоких цен на внутрисетевой роуминг.

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