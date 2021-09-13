ФБР к годовщине терактов 9/11 раскрыло документ о планировании атак

Документ включает в себя показания, данные в 2015 году неким лицом, запрашивавшим гражданство США и ранее работавшим в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. Источник, имя которого не раскрывается, рассказывает о своих контактах, включая сотрудника саудовского консульства в Лос-Анджелесе и предполагаемого агента саудовской разведки. Они, по версии американских спецслужб, могли оказывать логистическую поддержку угонщикам самолетов.

Рассекречивание документов в день 20-летней годовщины крупнейших терактов может казаться логичным и символичным, но для Байдена оно отчасти стало вынужденным. Семьи погибших давно добиваются от властей США всей правды о том, кто ответственен за атаки 9/11, обращая внимание на то, что 15 из 19 лиц, угнавших четыре самолета для терактов, были подданными Саудовской Аравии. Близкие жертв теракта подозревают, что в тот период власти ближневосточной монархии закрывали глаза на деятельность террористов или даже окольными путями поддерживали ее. Намеки на контакты саудовских чиновников с террористами содержались в ранее опубликованных документах о расследовании атак на США.

Но в Вашингтоне долгое время избегали прямых нападок на стратегического союзника на Ближнем Востоке, обратив пыл борьбы с террором на другие направления. Президент США Барак Обама в свое время даже пытался заблокировать законопроект, который позволил бы членам семей погибших при терактах 9/11 подавать судебные иски против Саудовской Аравии.

В канун годовщины терактов почти 2 тысячи близких жертв терактов подписали письмо, выступив против присутствия Байдена на памятной церемонии в Нью-Йорке, если власти наконец не ответят на их вопросы. Конечно, такая публичная пощечина в знаковый для Америки день Байдену была не нужна.

Дополнительно на главу Белого дома давило афганское фиаско. Президент рассчитывал приурочить вывод войск США из Афганистана к годовщине терактов, однако процесс пошел не по сценарию Вашингтона. Хотя американцы поддерживают окончание афганской войны, то, как это было сделано, включая стремительный захват этой страны движением "Талибан" (запрещено в РФ) и гибель 13 американских военных в аэропорту Кабула, вызвало шквал критики в адрес Байдена и падение его рейтинга.

Агент Секретной службы США на месте восстановительных работ у Граунд-Зиро в Нью-Йорке. Фото: twitter.com / secretservice

На этом фоне Белому дому как глоток свежего воздуха нужен был удачный пиар-шаг, и 3 сентября Байден все же подписал указ о рассекречивании документов.

Власти Саудовской Аравии всегда отрицали какую-либо связь с террористическими атаками и их организаторами. Посольство монархии в США заявили о поддержке рассекречивания документов, рассчитывая, что это "навсегда положит конец безосновательным обвинениям".

Рассекречивание документов в день 20-летней годовщины крупнейших терактов для Байдена стало отчасти вынужденным

В результате Байден в субботу все же посетил памятные церемонии во всех трех местах крушения авиалайнеров при атаках 9/11 - в Нью-Йорке, у здания Пентагона в пригороде Вашингтона и у мемориала рядом с городом Шанксвилл (штат Пенсильвания).

В Нью-Йорке, где по периметру бассейнов-котлованов на месте разрушенных башен-близнецов выгравированы имена 2997 жертв теракта, в субботу собралась практически вся политическая верхушка США, включая бывших президентов - Билла Клинтона и Барака Обаму. После выноса американского флага и исполнения гимна под звон колоколов началось зачитывание имен погибших, продолжавшееся несколько часов. Шесть раз объявлялись минуты молчания, которые по времени совпадали с моментами крушения четырех авиалайнеров и разрушения башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

Между тем

Посол России в США Анатолий Антонов в день годовщины атак 9/11 призвал Вашингтон "реанимировать" двусторонний диалог по антитеррору с США, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 годах. "Это наш естественный приоритет. Мы должны отбросить все противоречия и споры и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только наших государств, но и всего человечества", - подчеркнул он в заявлении, размещенном на странице посольства РФ в "Фейсбуке". Антонов напомнил, что эффективное взаимодействие спецслужб России и США не раз позволяло предотвратить крупные теракты.

Почтив память жертв атак 9/11, дипломат отметил, что "Россия всегда поддерживала Америку в трудную минуту".