ФБР к годовщине терактов 9/11 раскрыло документ о планировании атак

Новости

В пяти регионах апробируют новую систему оплаты труда учителей 07:41
США и Южная Корея изучат данные о запуске ракет КНДР 06:41
В Греции ввели новые ограничения для непривитых от COVID-19 06:37
Аэропорты Шанхая отменили все рейсы из-за тайфуна "Чанту" 05:06
На место ЧП с самолетом L-410 вылетел губернатор Иркутской области 04:40
Троих пострадавших в ЧП с самолетом L-410 отправят на лечение в Иркутск 04:31
Пентагон сообщил об испытаниях ракеты-перехватчика наземного базирования 04:11
В Иркутской области 15 сентября объявлено днем траура 03:48
В Москве с 14 сентября установится аномально холодная погода 03:30
Астронавты Хосидэ и Песке завершили многочасовой выход в открытый космос 03:15
В МЧС подтвердили гибель четырех человек при аварии самолета L-410 02:54
Медведев извинился за то, что лишил Джоковича исторической победы 02:35
Три человека находятся в реанимации после крушения L-410 в Иркутской области 02:29
Даниил Медведев выиграл первый "Большой шлем" в карьере 01:46
Северная Корея успешно испытала новую крылатую ракету 01:15
Семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке L-410 окажут помощь 00:49
Die Welt: Президент Польши оскорбил Ангелу Меркель отказом от встречи с ней 00:34
Спасатели вытащили всех заблокированных из салона иркутского самолета 12.09.2021
Совершивший аварийную посадку самолет L-410 был выпущен в 2014 году 12.09.2021
Исторический джекпот в 26 миллионов евро выигран во Франции 12.09.2021
Песков рассказал об ответе Москвы и Минска на общие угрозы 12.09.2021
Один человек погиб в результате крушения вертолета во Франции 12.09.2021
Песков оценил шансы политической интеграции России и Беларуси 12.09.2021
Песков рассказал об отношении России и Беларуси к Евросоюзу 12.09.2021
Четверо погибли при аварийной посадке самолета в Иркутской области 12.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
13.09.2021 03:00
Рубрика: Происшествия

ФБР к годовщине терактов 9/11 раскрыло документ о планировании атак

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(8559)
Федеральное бюро расследований (ФБР) в минувшие выходные рассекретило новый документ о планировании террористических атак 11 сентября 2001 года. Это первый среди материалов такого рода, которые в ближайшее время будут преданы гласности по указу президента Джозефа Байдена. Ранее, несмотря на требования семей погибших в терактах, администрация США почти два десятка лет отказывалась раскрывать данные, которые, предположительно, могут прояснить роль властей Саудовской Аравии в этой трагедии.
Пожарный Эдвин Моралес держит снимок погибшего 11 сентября родственника на фоне световой инсталляции в Нью-Йорке, чьи лучи напоминают о разрушенных башнях-близнецах. Фото: Reuters Пожарный Эдвин Моралес держит снимок погибшего 11 сентября родственника на фоне световой инсталляции в Нью-Йорке, чьи лучи напоминают о разрушенных башнях-близнецах. Фото: Reuters
Пожарный Эдвин Моралес держит снимок погибшего 11 сентября родственника на фоне световой инсталляции в Нью-Йорке, чьи лучи напоминают о разрушенных башнях-близнецах. Фото: Reuters

Документ включает в себя показания, данные в 2015 году неким лицом, запрашивавшим гражданство США и ранее работавшим в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. Источник, имя которого не раскрывается, рассказывает о своих контактах, включая сотрудника саудовского консульства в Лос-Анджелесе и предполагаемого агента саудовской разведки. Они, по версии американских спецслужб, могли оказывать логистическую поддержку угонщикам самолетов.

Фото: Александр Чикин
Петр Толстой: Трагедия 11 сентября доказала, что заигрывать с террористами нельзя

Рассекречивание документов в день 20-летней годовщины крупнейших терактов может казаться логичным и символичным, но для Байдена оно отчасти стало вынужденным. Семьи погибших давно добиваются от властей США всей правды о том, кто ответственен за атаки 9/11, обращая внимание на то, что 15 из 19 лиц, угнавших четыре самолета для терактов, были подданными Саудовской Аравии. Близкие жертв теракта подозревают, что в тот период власти ближневосточной монархии закрывали глаза на деятельность террористов или даже окольными путями поддерживали ее. Намеки на контакты саудовских чиновников с террористами содержались в ранее опубликованных документах о расследовании атак на США.

Но в Вашингтоне долгое время избегали прямых нападок на стратегического союзника на Ближнем Востоке, обратив пыл борьбы с террором на другие направления. Президент США Барак Обама в свое время даже пытался заблокировать законопроект, который позволил бы членам семей погибших при терактах 9/11 подавать судебные иски против Саудовской Аравии.

В канун годовщины терактов почти 2 тысячи близких жертв терактов подписали письмо, выступив против присутствия Байдена на памятной церемонии в Нью-Йорке, если власти наконец не ответят на их вопросы. Конечно, такая публичная пощечина в знаковый для Америки день Байдену была не нужна.

Дополнительно на главу Белого дома давило афганское фиаско. Президент рассчитывал приурочить вывод войск США из Афганистана к годовщине терактов, однако процесс пошел не по сценарию Вашингтона. Хотя американцы поддерживают окончание афганской войны, то, как это было сделано, включая стремительный захват этой страны движением "Талибан" (запрещено в РФ) и гибель 13 американских военных в аэропорту Кабула, вызвало шквал критики в адрес Байдена и падение его рейтинга.

Агент Секретной службы США на месте восстановительных работ у Граунд-Зиро в Нью-Йорке. Фото: twitter.com / secretservice

На этом фоне Белому дому как глоток свежего воздуха нужен был удачный пиар-шаг, и 3 сентября Байден все же подписал указ о рассекречивании документов.

Власти Саудовской Аравии всегда отрицали какую-либо связь с террористическими атаками и их организаторами. Посольство монархии в США заявили о поддержке рассекречивания документов, рассчитывая, что это "навсегда положит конец безосновательным обвинениям".

Рассекречивание документов в день 20-летней годовщины крупнейших терактов для Байдена стало отчасти вынужденным 

В результате Байден в субботу все же посетил памятные церемонии во всех трех местах крушения авиалайнеров при атаках 9/11 - в Нью-Йорке, у здания Пентагона в пригороде Вашингтона и у мемориала рядом с городом Шанксвилл (штат Пенсильвания).

В Нью-Йорке, где по периметру бассейнов-котлованов на месте разрушенных башен-близнецов выгравированы имена 2997 жертв теракта, в субботу собралась практически вся политическая верхушка США, включая бывших президентов - Билла Клинтона и Барака Обаму. После выноса американского флага и исполнения гимна под звон колоколов началось зачитывание имен погибших, продолжавшееся несколько часов. Шесть раз объявлялись минуты молчания, которые по времени совпадали с моментами крушения четырех авиалайнеров и разрушения башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

Между тем

Посол России в США Анатолий Антонов в день годовщины атак 9/11 призвал Вашингтон "реанимировать" двусторонний диалог по антитеррору с США, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 годах. "Это наш естественный приоритет. Мы должны отбросить все противоречия и споры и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только наших государств, но и всего человечества", - подчеркнул он в заявлении, размещенном на странице посольства РФ в "Фейсбуке". Антонов напомнил, что эффективное взаимодействие спецслужб России и США не раз позволяло предотвратить крупные теракты.

Почтив память жертв атак 9/11, дипломат отметил, что "Россия всегда поддерживала Америку в трудную минуту".

Происшествия Терроризм Теракты Теракты 11 сентября 2001 года

Главное сегодня

Жесткая посадка самолета в Иркутской области
Песков оценил шансы политической интеграции России и Беларуси
Владимир Путин открыл мемориал "Князь Александр Невский с дружиной"
Die Welt: Президент Польши оскорбил Ангелу Меркель отказом от встречи с ней
В Москве с 14 сентября установится аномально холодная погода
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Видео: Задержанный показал, как убивал школьниц в Кузбассе