Из-за безветренной погоды в Европе рекордно подорожало электричество

В Европе рекордно выросли цены на электроэнергию, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно данным аналитиков, в Великобритании цена за мегаватт-час выросла почти в семь раз по сравнению с началом сентября прошлого года - до 331 евро. В течение месяца цена выросла в три раза. В Германии цены за последний месяц выросли почти на треть и составляют 130 евро.

Как сообщает издание, одной из причин резкого роста цен стало снижение производства ветряными электростанциями в Северном море из-за отсутствия сильных ветров. Чтобы компенсировать снижение, было задействовано электричество, получаемое на газовых и угольных станциях. При этом стоимость газа достигла небывало высоких отметок, а уголь, от которого в Европе отказываются в пользу экологичных источников энергии, долгое время снижался в цене, однако перестал дешеветь.

Ранее эксперты компании Elektrum Lietuva рассказали о рекордном росте цен на электроэнергию для коммерческих потребителе Латвии - в первом полугодии она увеличилась на 65%.

В понедельник цена на газ в Европе побила исторический рекорд, увеличившись до 760 долларов за тысячу кубометров - за день рост составил почти 50 долларов. На фоне рекордно низких запасов в хранилищах эксперты не исключают дальнейшего роста.