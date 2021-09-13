Как виновник ДТП может избежать наказания рублем

Если виновник мелкой аварии, которую оформили без сотрудников ГИБДД, не направил в установленные сроки в свою страховую компанию извещение о ДТП, то ему ничего не грозит. Ответственность за это законом не предусмотрена. Ее убрали еще в 2019 году. Однако некоторые страховщики по-прежнему пытаются взыскать со своих клиентов деньги, которые были заплачены пострадавшей стороне. При этом некоторые суды принимают их аргументы и встают на их сторону. В таких делах приходится разбираться Верховному суду.

Напомним, до ноября 2019 года в законе об ОСАГО было предусмотрено право страховщика на регресс, если виновник аварии в течение пяти дней после происшествия не предоставил извещение о ДТП. Действительно, досконально правила ОСАГО знают далеко не все водители. Случилось мелкое ДТП, оба участника согласны с обстоятельствами происшествия, ГИБДД вызывать не стали, оформили его по Европротоколу и разъехались. Понятно, что со своим экземпляром извещения к своему страховщику обратится пострадавший. Ему деньги получать. А виновник в таком случае считает, что его миссия закончилась подписью на этом документе. Однако это было не так. И страховщик мог ему выставить регресс.

Но в ноябре вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым пункт "ж" статьи 14 этого закона, который предусматривал регресс в таком случае, был исключен. Таким образом, обязанность в течение пяти дней направить извещение у виновника ДТП осталась, но если он этого не сделает, то никакой ответственности за это ему не грозит. Конечно, эта поправка заметно улучшила положение дел виновника ДТП. А по закону, если поправка улучшает положение граждан, то она имеет обратную силу.

Казалось бы, до судов должны доходить только те дела, в которых авария произошла до вступления в силу поправок. Однако некоторые страховщики требуют регресса даже по ДТП, которые произошли после того, как этот пункт "ж" был отменен. Причем апеллируют они к тому, что договор ОСАГО был заключен до отмены этого пункта. А значит, на этот договор распространяются старые правила.

Что самое интересное, даже некоторые кассационные суды принимают в этом вопросе сторону страховщиков. Но не все. Поправлять их приходится Верховному суду.

Во всех делах Верховный суд указывает, что требование о направлении обоими участниками происшествия заполненного бланка извещения о ДТП при оформлении документов без участия сотрудников полиции направлено на то, чтобы и оба страховщика имели возможность проверить достоверность сведений об аварии и о полученных в его результате повреждениях автомобилей. В этих же целях была установлена и ответственность за неисполнение данного требования в виде возможности страховщика предъявить регрессные требования к причинителю вреда.

Во всех делах установлено, что страховой случай имел место, а страховое возмещение выплачено потерпевшему в надлежащем размере. При этом, выплачивая страховой компании потерпевшего компенсацию, страховщик виновника факт наличия страхового случая и размер страхового возмещения под сомнение не ставил.

Удовлетворяя регрессные требования, суды апелляционной и кассационной инстанций эти обстоятельства также под сомнение не поставили. При этом не указали, в чем состоит нарушение прав страховщика как основание регрессной ответственности вследствие непредставления ему второго экземпляра извещения о том же происшествии. По этой причине он отменяет решение нижестоящих судов и направляет дела на новое рассмотрение.

Удивительно, но в некоторых случаях и пострадавший, и виновник ДТП были застрахованы у одного и того же страховщика. То есть вообще нельзя считать, что страховщик виновника не был поставлен в известность о ДТП. И, тем не менее, он предъявил претензии своему клиенту.

Интересно, что ранее Верховный суд, а за ним и кассационные суды отменяли решения нижестоящих судов не по причине недоказанности нарушения прав страховщика, а именно исходя из того, что норма закона, позволяющая взыскивать регресс с виновника по причине непредоставления своего экземпляра извещения, отменена.

Обязанность в течение пяти дней направить страховщику извещение о ДТП у виновника аварии осталась, но если он этого не сделает, то ему ничего не грозит

Теперь у Верховного суда другие формулировки. Остается надеяться, что такая судебная практика вообще сойдет на нет, ведь с момента отмены пункта "ж" прошло почти два года. То есть уже не только тяжбы по авариям, случившимся до вступления в силу этих поправок, должны были закончится, но и споры по договорам, которые были заключены до отмены пункта "ж" . Ко всем остальным случаям непредставления своего экземпляра извещения о ДТП регресс даже с очень большой натяжкой применить нельзя.