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13.09.2021 18:52
Рубрика: Экономика

Ломидзе: Российские туристы пока не могут посещать Испанию

Текст: Георгий Панин
Фото: Елена Березина/РГ Фото: Елена Березина/РГ
Фото: Елена Березина/РГ

Российские туристы пока не могут летать в Испанию с учетом, что Россия возобновляет с 21 сентября авиасообщение с этой страной. Об этом "РГ" заявила директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Фото: Елена Березина/РГ
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"Сейчас поездки в Испанию - это не туристский продукт. Собственно говоря, на рынок запуск регулярных рейсов особого влияния не оказывает", - добавила она.

На данный момент посетить Испанию можно только с целью учебы, работы или лечения. Также разрешен въезд обладателям вида на жительства или гражданства.

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