Ломидзе: Российские туристы пока не могут посещать Испанию

Российские туристы пока не могут летать в Испанию с учетом, что Россия возобновляет с 21 сентября авиасообщение с этой страной. Об этом "РГ" заявила директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Сейчас поездки в Испанию - это не туристский продукт. Собственно говоря, на рынок запуск регулярных рейсов особого влияния не оказывает", - добавила она.

На данный момент посетить Испанию можно только с целью учебы, работы или лечения. Также разрешен въезд обладателям вида на жительства или гражданства.