Мишустин назвал историческим одобрение 28 отраслевых союзных программ

Премьер-министр Михаил Мишустин считает историческим одобрение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства России и Беларуси и 28 отраслевых союзных программ. "Интеграционные договоренности выводят российско-белорусские взаимоотношения на принципиально новый уровень, - заявил он на оперативном совещании со своими заместителями. - Открывают дорогу для формирования единого экономического пространства, проведения общей макроэкономической политики".

Это важный и большой шаг вперед, подчеркнул глава правительства, ведь, объединив свои экономические потенциалы, Россия и Беларусь смогут добиться больших успехов как на внутреннем рынке, так и в международной торговле.

"Принятие этих документов - значимый, но далеко не финальный этап на пути формирования единого экономического пространства, - подчеркнул Мишустин. - Предстоит большая работа, прежде всего в таможенной и налоговой сферах, а также в унификации платежных систем. Надо запустить ряд решений для углубления взаимодействия на транспорте, в торговле, туризме, коммуникационных сетях и в других областях". Премьер-министр попросил руководителей министерств и ведомств действовать максимально оперативно и эффективно, в тесном контакте с белорусскими коллегами, чтобы слаженно отработать все необходимые решения, предусмотренные договоренностями президентов двух стран.