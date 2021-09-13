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13.09.2021 19:45
Рубрика: Экономика

Названы условия для въезда россиян в Словакию

Текст: Евгения Думанская
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

При въезде в Словакию россияне должны будут предоставить пограничникам справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, а до прибытия в страну нужно пройти регистрацию на специальных сайтах, рассказали в дирекции международного аэропорта имени Милана Растислава Штефаника в Братиславе.

Ранее стало известно, что с 21 сентября возобновляется авиасообщение со Словакией. Пока будут выполняться по четыре рейса в неделю по маршруту Москва-Братислава и два рейса в неделю по направлению Санкт-Петербург-Братислава. С этой же даты можно будет летать в Испанию, Ирак и Кению.

Фото: Елена Березина/РГ
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Как сообщили ТАСС в аэропорту, кроме действующих виз и разрешений на проживание в Словакии, при въезде нужно будет предоставить справки об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирусную инфекцию, сделанных не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Кроме того, необходимо заранее заполнить в электронном виде по одному бланку на сайтах korona.gov.sk/ehranica и mindop.sk.

"Это нужно, чтобы уведомить о своем приезде нашу эпидемиологическую службу", - пояснили собеседники агентства.

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