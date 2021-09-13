"Общагу" по роману Иванова одновременно выпустят три онлайн-кинотеатра

Фильм дебютанта Романа Васьянова "Общага" выйдет сразу онлайн, минуя кинозалы.

Причём сразу в трёх отечественных онлайн-кинотеатрах: KION, PREMIER и "КиноПоиск HD".

Напомним, речь идёт об экранизации раннего романа известного и многократно экранизировавшегося писателя Алексея Иванова ("Географ глобус пропил", "Пищеблок", "Тобол") - "Общаги-на-крови".

В ролях: Илья Маланин, Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Марина Васильева, Никита Ефремов, Юлия Ауг, Алена Михайлова и другие.

Картина примет участие в конкурсной программе "Кинотавра" этого года, который пройдет с 18 по 21 сентября. Онлайн-премьера - 26 сентября.