Новости

Тизер: объявлена дата выхода третьего сезона сериала "Нарко: Мексика" 19:52
Вышел трейлер сайфай-триллера "Предупреждение" со звездой "Злого" 19:45
Вышел трейлер "Нулевого контакта" с Энтони Хопкинсом 19:34
Трейлер: датский нуар "Каштановый человечек" получил дату премьеры 19:24
Вышел трейлер российского молодежного хоррора "Синдром" 19:13

"Общагу" по роману Иванова одновременно выпустят три онлайн-кинотеатра

Новости
    13.09.2021, 18:46
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фильм дебютанта Романа Васьянова "Общага" выйдет сразу онлайн, минуя кинозалы.

Фото: kinopoisk.ru
"Шан-Чи" сохранил лидерство в российском прокате

Причём сразу в трёх отечественных онлайн-кинотеатрах: KION, PREMIER и "КиноПоиск HD".

Напомним, речь идёт об экранизации раннего романа известного и многократно экранизировавшегося писателя Алексея Иванова ("Географ глобус пропил", "Пищеблок", "Тобол") - "Общаги-на-крови".

В ролях: Илья Маланин, Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Марина Васильева, Никита Ефремов, Юлия Ауг, Алена Михайлова и другие.

Картина примет участие в конкурсной программе "Кинотавра" этого года, который пройдет с 18 по 21 сентября. Онлайн-премьера - 26 сентября.

Новости

"Шан-Чи" сохранил лидерство в российском прокате 18:26
Вышел трейлер российского музыкального сериала-альманаха "16+" 18:12
Жора Крыжовников экранизирует "Преступление и наказание" Достоевского 17:35
Вышел первый трейлер сериала "Соколиный глаз" от Marvel 16:16
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
МакSим впервые появилась на публике: "Я думала, что это обычная простуда" 15:19
88-летний Станислав Любшин госпитализирован со спектакля в Москве 14:40
Выставки Comic-Con Russia и "Игромир" отменили из-за коронавируса 14:34
⧣ интернет
Фото: youtube.com/ Britney Spears
Бритни Спирс объявила о помолвке 15:43
Трейлер новой "Матрицы" за сутки собрал более 25 миллионов просмотров 10.09.2021
Вышел новый эпизод "Кибердеревни" с Харламовым и Вассерманом 09.09.2021
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Закончились съемки 3-го сезона "Пацанов" 11.09.2021
Вышел трейлер детского фэнтези режиссера "Механика 2" и "Эксперимента 2" 10.09.2021
Появился трейлер мультфильма о безумном Супермене Injustice 10.09.2021