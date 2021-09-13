Отзывы о Kia Rio: добротная надежность с периодическими "сюрпризами"

Kia Rio наряду с кровным братом Hyundai Solaris принял в России эстафету народной иномарки у Renault Logan. Благодаря балансу характеристик, привлекательной внешности и широкому опционалу, помноженным на относительно доступную цену, Rio невероятно популярен, несмотря на постоянно растущую стоимость. А насколько довольны автомобилем его владельцы после нескольких лет эксплуатации?

Машины без гарантии

Стоит обратить внимание на достаточно нетривиальную ситуацию на российском авторынке, характерную конкретно для владельцев Kia Rio - распространенный отказ новоиспеченных хозяев от заводской гарантии. Да-да, той самой, пятилетней, которая является фишкой корейского бренда.

Дело в том, что в модельном ряду компании Kia "бюджетная" модель Rio является скорее исключением, поскольку вся остальная линейка представляет собой автомобили среднего, комфорт и даже бизнес-класса. А отсюда вытекает неожиданная для аудитории Rio особенность - не самые низкие цены на дилерское обслуживание, которое, само собой, является обязательным для сохранения гарантии.

Результат закономерный: не самая богатая клиентура Rio не поголовно, но очень часто добровольно отказывается от дилерского обслуживания, лишаясь гарантии, и уезжает в гаражи, где ремонтируется исключительно на усмотрение владельца и его друга-механика Петровича из соседнего кооператива.

Побочным эффектом этого является не только неизвестная история эксплуатации с применением неизвестных запчастей, но и как правило пропуск всех официальных отзывных кампаний, когда некоторые технические доработки владельцы получают бесплатно. В общем, потенциальным покупателям на заметку - проверяйте сервисную книжку: если все пять лет владелец ездил на ТО к дилеру, значит на машине не экономили - солидный плюс для перепродажи.

Особенности аудитории

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Фото: Пресс-служба Kia

Kia Rio одна из тех машин, которую выбирать по отзывам в интернете очень сложно из-за особенностей не самых искушенных клиентов. О том, что львиная доля покупателей Kia Rio - небогатые автовладельцы, за плечами которых опыт эксплуатации Lada, таганрогского Accent и "китайцев" первой волны откладывает отпечаток излишнего восторга от машины. С другой стороны, наоборот, покупатели, лет 15-20 назад пригнавшие из Беларуси Passat B4\B5 или успевшие когда-то купить и замучить новую Octavia Tour, выбирая в современных реалиях авто "под миллион", ждут от него повадок породистого "немца" - там от Rio полное разочарование.

Несмотря на то, что автомобиль является удачным компромиссом по многим параметрам и заслуженно занимает на российском рынке одну из лидирующих позиций, все-таки стоит добавить капельку объективности и сделать акцент на тех недостатках, которые не зависят от бэкграунда реальных владельцев.

Да, Kia Rio - это "бюджетник"

Фото: Пресс-служба Kia

Удивительно, но для немалого количества владельцев в процессе эксплуатации это становится открытием. Очень тонкие кузовные панели, которые можно помять пальцем, очень тонкий слой краски, которая легко царапается и пескоструится, не лучшего качества декоративный хром, который покрывается пятнами или пузырится. В салоне жесткий пластик, который со временем начинает издавать звуки, не самые удобные передние кресла, а также практически полное отсутствие шумоизоляции - это все владельцы поголовно относят к минусам, почему-то, порой, неожиданным.

Kia Rio - не для искушенных пилотов

Фото: Пресс-служба Kia

Задача Kia Rio - не очень дорого доставлять четыре человека из точки А в точку Б. О том, чтобы во время этого процесса наслаждаться комфортом или получать удовольствие от вождения, проходя связки поворотов, нет ни слова даже в рекламных буклетах. Это тоже один из факторов, о которых владельцы регулярно забывают, жалуясь в отзывах.

Настройки подвески Rio оставляли желать лучшего с момента создания. В большинстве российских дорожных реалий автомобиль жесткий и плохо отрабатывает ухабы от средних и больше. При этом машина не является образцом управления - повышенная парусность, отсутствие четкой обратной связи на скорости, соскоки с траектории на ухабах.

Что касается скоростных характеристик, то тут все зависит от выбора мотора. На двигатель 1.6 владельцы в целом не жалуются. Любители дачных выездов сетуют только на то, что версия с автоматом, загруженная дачным скарбом, тещей и внуками начинает поджирать бензин на уровне 12 литров на "сотню".

А вот покупатели мотора 1.4, решившие сэкономить и убедившие сами себя в том, что 100 лошадиных сил это достаточно - увы, чаще всего, разочарованы, поскольку забывают об экологических "удавках". Больше всего слез в отзывах у владельцев версии 1.4 с автоматом, которые жалуются на отсутствие возможности в городе быстро обогнать троллейбус и вынуждены на трассе ездить исключительно за фурами.

Добротная надежность с периодическими "сюрпризами"

Фото: Пресс-служба Kia

Если говорить в целом, то Kia Rio с точки зрения надежности является добротным середнячком. Крупные поломки - скорее исключение, а вот всякая мелочевка с машиной случается. Владельцы периодически жалуются на то, что у кого-то к 20 тыс. км "кончились" передние стойки, у кого-то к 30 тыс.км потекла помпа, у кого-то на 40 тыс. км заменили рулевую рейку.

Все это следствие той самой "бюджетности", когда производитель использует для производства не самые худшие, но и не самые лучшие компоненты, ресурс которых снижен и должен компенсироваться заводской гарантией.

Выводы

Фото: Пресс-служба Kia

Если говорить в двух словах: Kia Rio - машина, которая полностью соответствует своему позиционированию стартовой модели. Это добротный "бюджетник" без претензии, который надо воспринимать не как упрощенный "корейский" Volkswagen, а как улучшенную и доработанную альтернативу Lada, эдакие "Жигули здорового человека". Главная проблема Kia Rio только в одном - несоответствие роста рыночных цен росту зарплат россиян.