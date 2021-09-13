Пять способов продлить жизнь амортизаторов автомобиля

Основную нагрузку из-за неровности дорог принимает на себя подвеска автомобиля. В силах водителя - исключить субъективные факторы, разрушающие амортизаторы, и продлить срок службы технических узлов.

Первый и самая главная рекомендация - это постараться минимизировать ударные нагрузки. Именно стиль вождения способен как "убить" амортизаторы, так и продлить их работоспособность. Простая формула: импульс воздействия на них возрастает пропорционально квадрату скорости, пишет aif.ru. Так что даже небольшой разгон на плохой дороге приведет к многократно увеличившейся нагрузке на подвеску.

Второй принцип - своевременная замена пыльников. Они защищают амортизаторы от влаги, грязи и химических реагентов. Если пыльники теряют целостность, то могут повредиться уплотнители штока амортизаторов, рано или поздно на рабочих частях начнется коррозия, а верхние витки пружин могут даже обломиться под нагрузкой.

Третье правило - регулярно проверять всю подвеску и своевременно ремонтировать ее. Все это - единая конструкция, элементы которой взаимосвязаны. Если выходит из строя один элемент, то повышенную нагрузку начинают принимать на себя все остальные. Разбитые подшипники и изношенные сайлентблоки обязательно приведут к проблемам с амортизаторами. Они начинают поглощать не только вертикальную нагрузку, в итоге сначала повреждаются уплотнители, затем проблемы начинают множиться.

Четвертый принцип - избегать перегруза. Стандартная легковушка способна перевозить порядка 400-500 кг вместе с водителем и пассажирами. Чем больше груз и выше скорость - тем больше нагрузка на ходовую часть. Некоторые водители способны впихнуть в легковой автомобиль и 800 кг. Если практиковать перегрузки постоянно, то уплотнение поршня износится на глазах, впрочем как и внутренние стенки рабочего цилиндра амортизатора. Пластины клапанного механизма деформируются.

Пятый совет - избегать экстремальных температур при эксплуатации автомобиля. Обычно эту рекомендацию дают относительно двигателя и трансмиссии. Однако мороз и жара в равной степени вредны и для амортизаторов.

В холод масло застывает, поэтому если начать движение слишком быстро, стойки могут повредиться. После старта рекомендуется проехать несколько сотен метров очень медленно, чтобы привести амортизаторы в чувство и прогреть их. Летом масло заметно разжижается, а при сильной жаре еще и разогревается. Поэтому эксплуатация должна быть бережной.

Разбитые амортизаторы заметно сказываются на управляемости автомобилем. В том числе - вырастает тормозной путь машины. Могут сбоить электронные системы, отвечающие за безопасность езды - ABS, ESP и другие. Постоянная качка повышает усталость водителя и пассажиров. Разбитые стойки увеличивают износ шин. За работоспособностью амортизаторов нужно постоянно следить, поскольку от них зависит работоспособность всех элементов подвески.