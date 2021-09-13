Потомок династии Романовых обвенчался в русском соборе в Париже

Собор Святого Александра Невского в Париже стал в воскресенье местом торжественной церемонии в семье династии Романовых. В старинном храме на улице Дарю прошло венчание потомка русского императора Николая I князя Ростислава Романова и его греческой невесты Фотинии Георганта.

Руки новобрачных соединил митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето), возглавляющий архиепископию западноевропейских приходов русской традиции. Молодую чету Романовых поздравили посол России во Франции Алексей Мешков, видные представители русской диаспоры Парижа, родные, друзья.

"Я очень рад присутствовать на этом торжестве, - заявил парижскому корреспонденту ТАСС друг княжеской четы Николай Добрынин, прибывший на церемонию из Испании. - Это союз двух молодых, любящих, талантливых людей, которые знают и чтут русскую историю и культуру".

Супруги познакомились в Лондоне на русском балу. 36-летний Ростислав Ростиславович - князь императорской крови, занимающий четвертое по старшинству место в династии. Правнук великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны, сестры последнего царя Николая I, он является одновременно прямым потомком императоров Николая I и Александра III. Родился князь в Лейк-Форест в американском штате Иллинойс, но семья вскоре переехала в Великобританию.

Родители воспитали его в православной вере. Впервые он посетил Россию в 12 лет в 1998 году, чтобы присутствовать при захоронении в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга праха императора Николая II и его близких. С тех пор неоднократно приезжал на историческую родину.

Образование получил в университете искусств в Фалмуте. Сегодня Ростислав Романов - известный художник и дизайнер. Его авторские выставки с успехом проходили в Афинах, Лондоне, Монте-Карло, Москве, Санкт-Петербурге. В семейном кругу он пользуется большим авторитетом. Избран вице-председателем Объединения членов рода Романовых.

Фотиния Мария Георганта была крещена в греческой православной церкви в Афинах, изучала византийское искусство в Оксфордском университете и теорию драматургии в Королевской школе сценической речи и драматического искусства. В последние годы она работала консультантом в благотворительных организациях.

Над свадебным платьем невесты трудилась модельер Хлоя Оболенская, чьи модели отличает элегантная простота. Подвенечную тиару "Русский Париж" изготовил ювелир Петр Аксенов, преподнесший ее в дар созданному княжеской четой благотворительному фонду. Она будет продана затем на аукционе, доходы от которого пойдут на поддержку русского искусства. Дизайном помолвочного кольца занимался сам князь Романов. Он так объяснил сочетание рубина, сапфиров и белого золота: "Фотейни любит разнообразие цветов, и мне хотелось, чтобы на руке у нее всегда были цвета России".

Чета молодых Романовых отнюдь не случайно остановила свой выбор на этом соборе Русской православной церкви, включенном во Франции в список исторических памятников. "Ваше венчание происходит в знаменательные дни, когда храм празднует 800-ю годовщину рождения Святого Александра Невского", - сказал митрополит Иоанн.

Для семьи Романовых имя небесного покровителя Санкт-Петербурга, в честь которого назван храм, особенно дорого, отметила княгиня Феодора Романова, возглавляющая благотворительный "Фонд Романовых для России". В 2016 году, напомнила она, президент России Владимир Путин наградил старшего в роду Романовых орденом Александра Невского, отметив его вклад в распространение за рубежом знаний о российском историческом и культурном наследии.

"Эту награду князь принял с глубокой признательностью, он видел в ней символ величия и единства русской истории", - сказала Феодора Алексеевна. Современное поколение Романовых, всегда подчеркивал глава дома, "не претендует ни на что, только на право быть полезными России".