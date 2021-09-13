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13.09.2021 12:25
Рубрика: Легковые авто

Правительство поддержит отмену обязательного техосмотра автомобилей

Текст: Владимир Кузьмин
Законопроект об отмене обязательного технического осмотра для владельцев личных легковых автомобилей и мотоциклов разрабатывается и на этой неделе должен быть внесен в Государственную Думу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное - порой неэффективной процедуры", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Возглавляя правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения, Хуснуллин, по его словам, неоднократно давал поручение проработать вопрос упрощения процедуры техосмотра. "Потому что уже всем было очевидно, что это стало простым формализмом, который в год отвлекало 30 миллионов владельцев", - сказал он.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Анализ показал, что участие в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, колеблется в среднем около 1 процента в год. "Техническое обслуживание слабо коррелируется с обеспечением безопасности на дорогах", - заключил зампред правительства.

Отмена обязательного техосмотра для частного легкового транспорта и мотоциклов, за исключением отдельных случаев, позволит сократить количество процедур с текущих 30 до 6-8 миллионов в год, указал Марат Хуснуллин.

- Правительство поддержит эту инициативу, - заявил Михаил Мишустин. - Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.