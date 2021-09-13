Предложивший использовать латиницу секретарь СНБО сам не умеет ей пользоваться

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, предложивший использовать латиницу вместо кириллицы, как оказалось, сам пишет на латинице с ошибками. Об этом свидетельствует его пост в социальной сети Facebook.

Отметив реакцию людей на его инициативу, Данилов поблагодарил всех, кто прочитал или прослушал его интервью "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом). Именно эту фразу он и написал латиницей. Но правилам транслитерации, утвержденным властями Украины в 2010 году, секретарь СНБО следовать не стал, выбрав собственное написание некоторых слов.

Так, вместо "i" он использовал "y" и "h" вместо "kh", а также ненужные апострофы и в итоге допустил в одной фразе шесть ошибок.

14 июля Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции страны закон "О функционировании украинского языка как государственного". Суд оставил за "мовой" статус единственного государственного языка в стране, фактически дав окончательный "зеленый свет" на вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни. Данилов же заявил о необходимости перехода письменности с кириллицы на латиницу, а также высказался за присвоение английскому языку статуса второго государственного.