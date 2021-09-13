Президент США не может сформировать дипкорпус

Джозеф Байден обещал вернуть американскую дипломатию "в руки профессионалов", но пока возвращать ее некому - за девять месяцев правления президент США не преуспел в укомплектовании внешнеполитической команды. С инаугурации Байдена в январе сенат одобрил только две из полусотни кандидатур, предложенных им на должности послов США, - это постпред при ООН и глава дипмиссии в Мексике. Для сравнения, бывшему президенту Дональду Трампу к этому моменту утвердили около 20 послов, а его предшественнику Бараку Обаме - 56.

Это при том, что каждая новая администрация в США обычно сразу заметно обновляет состав руководства дипмиссий. Ведь в Америке более трети послов - это не кадровые дипломаты, а ставленники президента, которые в награду за поддержку его предвыборной кампании отправляются представлять страну за рубеж. Поэтому каждый следующий президент после заселения в Белый дом в первую очередь зачищает дипкорпус от назначенцев предшественника и проталкивает туда своих спонсоров.

Не лучше ситуация с руководящими кадрами по нацбезопасности в госдепартаменте, Пентагоне и министерстве юстиции, где пустуют три четверти таких вакансий. У Трампа на этот момент было заполнено около 40 процентов должностей, а у его предшественников - 50-60 процентов.

Эксперты предупреждают, что кадровая пустота сказывается на качестве вырабатываемых в Вашингтоне решений. "Растет беспокойство относительно того, насколько эффективно администрация проводит внешнюю политику", - отмечает радиостанция NPR. "Думаю, нет другой страны в мире, у которой пустовали бы 80 процентов вакансий посла", - считает глава Ассоциации внешнеполитической службы США Эрик Рубин, добавляя, что со временем другие страны могу трактовать это как неуважение.

Говоря о качестве решений, нельзя не вспомнить очевидные просчеты аппарата нацбезопасности США в Афганистане, где вывод американских войск прошел совсем не по тому сценарию, который написали в Вашингтоне. В начале августа СМИ озвучивали прогнозы американских спецслужб о том, что афганские власти продержатся против радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) несколько недель или месяцев, но те капитулировали буквально за несколько дней, еще до ухода солдат США.

Дефицит кадров в аппарате нацбезопасности ставит под вопрос качество внешней политики Вашингтона

Причин кадровому дефициту несколько, включая спорные резюме некоторых выдвиженцев Байдена. Но в еще большей степени это последствие поляризации Америки, из-за которой сенаторы используют процедуру утверждения как инструмент внутриполитической борьбы. Например, сенатор-республиканец Тед Круз не раз блокировал вынесение на голосование кандидатур послов в международном комитете сената в отместку за то, что администрация Байдена в мае отказалась вводить новые санкции против газопровода "Северный поток-2". И это только единичный пример - в конгрессе США заложниками споров по одним темам зачастую становятся никак не связанные с этим законопроекты или процедуры. В результате эксперты не первый год говорят о фактической дисфункции конгресса, чья законотворческая эффективность регулярно ставит антирекорды.

В этом контексте в Вашингтоне любят напоминать о грустном случае, когда выдвинутая Бараком Обамой на должность посла на Багамских островах Кассандра Баттс из-за блокирования сенатора-республиканца прождала утверждения более двух лет и, так и не дождавшись, скончалась.