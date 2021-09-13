Разработчикам разрешили размещать ссылки на оплату вне магазина App Store

Теперь пользователи смогут оплачивать покупки внутри приложений не только через магазин App Store, но и через сторонние платежные системы. Остальные требования Epic Games, в том числе создание альтернативного магазина приложений для iPhone, iPad и Mac, были не удовлетворены.

Напомним, что конфликт между Epic Games и Apple начался в августе прошлого года, когда разработчик выпустил в магазине приложение, позволяющее совершать внутриигровые покупки в Fortnite вне магазина App Store. Тогда Apple удалили Fortnite из магазина и потребовали от Epic Games соблюдения правил в App Store. Разработчики отказались, и подали на Apple в суд.