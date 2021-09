На юбилейном концерте Анны Нетребко выступят Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков другие звезды мировой оперы, Сергей Полунин представит балет SACRE, Хибла Герзмава споет джазовые "стандарты", а Питер Филлипс вместе с ансамблем INTRADA исполнит музыку Возрождения и раннего барокко.

Кто играет: Анна Нетребко, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и другие в сопровождении Госоркестра России им. Е.Ф. Светланова.

Что играет: Арии из опер, популярные песни.

Почему идти: Собрать на одной сцене выдающихся оперных звезд, график которых расписан на несколько лет вперед, - неимоверно сложная задача. Однако юбилей самой известной дивы наших дней Анны Нетребко объединил всех тех, кого мечтают услышать операманы. Участники праздничного концерта - Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Лука Сальси, Михаэль Фолле - выступали вместе с Анной в главных оперных театрах и на лучших концертных площадках мира. На очереди - Государственный кремлевский дворец. Помимо звезд классики, в концерте примут участие и представители российского шоу-бизнеса, среди которых друзья примадонны Филипп Киркоров и Игорь Крутой, а за дирижерский пульт встанет сам Пласидо Доминго. Пропустить столь грандиозное событие решительно невозможно.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 18 сентября (начало в 17.00); 1 500 - 80 000 руб.

Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Сергей Полунин.

Что играет: Одноактный балет SACRE на музыку И. Стравинского.

Почему идти: Одна из ярчайших звезд современного танца Сергей Полунин обещает поклонникам своего творчества незабываемый вечер. В первой его части enfant terrible мирового балета представит спектакль-монолог SACRE, посвященный гениальному танцовщику и хореографу Вацлаву Нижинскому. "Стремление жить чувствами, освобождаясь от диктата разума - один из девизов Нижинского. И это мне очень близко", - говорит Полунин. Очень характерное высказывание для "будущего Нуриева", как называла Сергея британская пресса на пике его карьеры в труппе лондонского Королевского балета. Изумительный танцовщик, сочетающий природный артистизм и высочайшую технику с дерзким эпатажем, не боится идти против правил во имя искусства - в этом публика убедится во второй часть вечера, которая пройдет в виде откровенной беседы Сергея со зрителями о жизни и творчестве в нынешнем мире.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 20 сентября; 7 000 - 50 000 руб.

Фото: Влад Локтев

Кто играет: Хибла Герзмава и джаз-бэнд Сергея Макеева.

Что играет: Джазовые стандарты, популярные песни и классические произведения в джазовой обработке.

Почему идти: Благословленная в свое время Еленой Образцовой, вручившей ей Гран-при на Конкурсе им. Чайковского, Хибла Герзмава в сентябре дважды пленит нас своим шелковистым бельканто. 20 сентября влюбленная в джаз примадонна в сопровождении ансамбля Сергея Макеева исполнит популярные "стандарты" - от Fly Me to the Moon и Bésame mucho до "Я шагаю по Москве" и "Ветер перемен" и др. Но перед этим "Златоокая" (так переводится имя Хибла с абхазского) проявит себя в более привычном репертуаре: 15 сентября певица откроет новый сезон Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в "Отелло" Верди. Кстати, 16 сентября в заглавной роли этой нашумевшей постановки Андрея Кончаловского впервые выступит Нажмиддин Мавлянов - один из наших лучших лирико-драматических теноров.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко; 20 сентября; 4 000 - 7 000 руб.

Фото: ГБУК г. Москвы "Зарядье"

Кто играет: Вокальный ансамбль INTRADA (дирижер Питер Филлипс).

Что играет: О. Лассо - Месса Bella Amfitrit" altera, Т. Л. Виктория - Dum complerentur, Дж. П. Палестрина - Laudate pueri, А. Лотти - Crucifixus a 10, К. Монтеверди - Adoramus te, Domine, ne in furore, Cantate domino, Г. Перселл - Hear my prayer, o Lord, I was glad, O Lord God of hosts.

Почему идти: Руководитель прославленного ансамбля The Tallis Scholars, обладатель множества престижных исполнительских наград и издатель старейшего музыкального журнала The Musical Times Питер Филлипс еще год назад должен был выступить в "Зарядье" со своим коллективом. В силу известных обстоятельств The Tallis Scholars в Москву пока не приедут, однако маэстро Филлипс нашел им более чем подходящую замену. Московский вокальный ансамбль INTRADA под руководством Екатерины Антоненко обладает своим собственным "почерком", а лучшее подтверждение его профессиональных качеств - приглашение для исполнений опер с участием мировых звезд. На этот раз INTRADA под руководством Питера Филлипса исполнит музыку эпохи Возрождения и раннего барокко. Еще одна ступень на пути к вершинам музыкального Олимпа нашего "хора нового поколения". Обязательный концерт для серьезного любителя хоровой музыки.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 14 сентября; 1 200 - 2 800 руб.

Фото: "Русская Филармония"

Кто играет: Арт-проект "ТенорА XXI века" и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Сергей Тарарин).

Что играет: Концерт-посвящение Лучано Паваротти.

Почему идти: Самый виртуозный тенор конца прошлого века, "король верхнего до" Лучано Паваротти уже стал легендой, но несколько раз в год легенда оживает благодаря Арт-проекту "ТенорА XXI века" и оркестру "Русская филармония". Солисты Большого театра, Музыкального театра им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, "Новой оперы" и Leipzig Oper исполняют все лучшее из репертуара великого певца, отважно справляясь с вокальными трудностями в ариях Пуччини, Массне и Верди. Однако вершина программы - композиция "Посвящение Карузо", ставшая знаменитой именно благодаря Паваротти. "Никому не суждено жить вечно. Только музыка никогда не умрет. Моя музыка", - когда-то предрек великий Лучано. Воистину так.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 19 сентября (начало в 15.00); 1 500 - 5 000 руб.