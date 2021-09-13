Кто играет: Анна Нетребко, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и другие в сопровождении Госоркестра России им. Е.Ф. Светланова.
Что играет: Арии из опер, популярные песни.
Почему идти: Собрать на одной сцене выдающихся оперных звезд, график которых расписан на несколько лет вперед, - неимоверно сложная задача. Однако юбилей самой известной дивы наших дней Анны Нетребко объединил всех тех, кого мечтают услышать операманы. Участники праздничного концерта - Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Лука Сальси, Михаэль Фолле - выступали вместе с Анной в главных оперных театрах и на лучших концертных площадках мира. На очереди - Государственный кремлевский дворец. Помимо звезд классики, в концерте примут участие и представители российского шоу-бизнеса, среди которых друзья примадонны Филипп Киркоров и Игорь Крутой, а за дирижерский пульт встанет сам Пласидо Доминго. Пропустить столь грандиозное событие решительно невозможно.
Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 18 сентября (начало в 17.00); 1 500 - 80 000 руб.
Кто играет: Сергей Полунин.
Что играет: Одноактный балет SACRE на музыку И. Стравинского.
Почему идти: Одна из ярчайших звезд современного танца Сергей Полунин обещает поклонникам своего творчества незабываемый вечер. В первой его части enfant terrible мирового балета представит спектакль-монолог SACRE, посвященный гениальному танцовщику и хореографу Вацлаву Нижинскому. "Стремление жить чувствами, освобождаясь от диктата разума - один из девизов Нижинского. И это мне очень близко", - говорит Полунин. Очень характерное высказывание для "будущего Нуриева", как называла Сергея британская пресса на пике его карьеры в труппе лондонского Королевского балета. Изумительный танцовщик, сочетающий природный артистизм и высочайшую технику с дерзким эпатажем, не боится идти против правил во имя искусства - в этом публика убедится во второй часть вечера, которая пройдет в виде откровенной беседы Сергея со зрителями о жизни и творчестве в нынешнем мире.
Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 20 сентября; 7 000 - 50 000 руб.
Кто играет: Хибла Герзмава и джаз-бэнд Сергея Макеева.
Что играет: Джазовые стандарты, популярные песни и классические произведения в джазовой обработке.
Почему идти: Благословленная в свое время Еленой Образцовой, вручившей ей Гран-при на Конкурсе им. Чайковского, Хибла Герзмава в сентябре дважды пленит нас своим шелковистым бельканто. 20 сентября влюбленная в джаз примадонна в сопровождении ансамбля Сергея Макеева исполнит популярные "стандарты" - от Fly Me to the Moon и Bésame mucho до "Я шагаю по Москве" и "Ветер перемен" и др. Но перед этим "Златоокая" (так переводится имя Хибла с абхазского) проявит себя в более привычном репертуаре: 15 сентября певица откроет новый сезон Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в "Отелло" Верди. Кстати, 16 сентября в заглавной роли этой нашумевшей постановки Андрея Кончаловского впервые выступит Нажмиддин Мавлянов - один из наших лучших лирико-драматических теноров.
Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко; 20 сентября; 4 000 - 7 000 руб.
Кто играет: Вокальный ансамбль INTRADA (дирижер Питер Филлипс).
Что играет: О. Лассо - Месса Bella Amfitrit" altera, Т. Л. Виктория - Dum complerentur, Дж. П. Палестрина - Laudate pueri, А. Лотти - Crucifixus a 10, К. Монтеверди - Adoramus te, Domine, ne in furore, Cantate domino, Г. Перселл - Hear my prayer, o Lord, I was glad, O Lord God of hosts.
Почему идти: Руководитель прославленного ансамбля The Tallis Scholars, обладатель множества престижных исполнительских наград и издатель старейшего музыкального журнала The Musical Times Питер Филлипс еще год назад должен был выступить в "Зарядье" со своим коллективом. В силу известных обстоятельств The Tallis Scholars в Москву пока не приедут, однако маэстро Филлипс нашел им более чем подходящую замену. Московский вокальный ансамбль INTRADA под руководством Екатерины Антоненко обладает своим собственным "почерком", а лучшее подтверждение его профессиональных качеств - приглашение для исполнений опер с участием мировых звезд. На этот раз INTRADA под руководством Питера Филлипса исполнит музыку эпохи Возрождения и раннего барокко. Еще одна ступень на пути к вершинам музыкального Олимпа нашего "хора нового поколения". Обязательный концерт для серьезного любителя хоровой музыки.
Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 14 сентября; 1 200 - 2 800 руб.
Кто играет: Арт-проект "ТенорА XXI века" и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Сергей Тарарин).
Что играет: Концерт-посвящение Лучано Паваротти.
Почему идти: Самый виртуозный тенор конца прошлого века, "король верхнего до" Лучано Паваротти уже стал легендой, но несколько раз в год легенда оживает благодаря Арт-проекту "ТенорА XXI века" и оркестру "Русская филармония". Солисты Большого театра, Музыкального театра им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, "Новой оперы" и Leipzig Oper исполняют все лучшее из репертуара великого певца, отважно справляясь с вокальными трудностями в ариях Пуччини, Массне и Верди. Однако вершина программы - композиция "Посвящение Карузо", ставшая знаменитой именно благодаря Паваротти. "Никому не суждено жить вечно. Только музыка никогда не умрет. Моя музыка", - когда-то предрек великий Лучано. Воистину так.
Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 19 сентября (начало в 15.00); 1 500 - 5 000 руб.