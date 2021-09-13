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13.09.2021 17:14
Рубрика: Общество

Собянин: В Москве за десять лет построено 50 новых зданий городских поликлиник

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Куксин
В районе Нагатинский Затон на юге столицы готовится к открытию новая поликлиника. Построена она по современным московским стандартам и по сути объединяет три поликлиники под одной крышей: взрослую, детскую и женскую консультацию. Сегодня новостройку осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что за последнее десятилетие в городе построено 50 новых поликлиник и как раз вот эта, на улице Речников, 5 (рабочий адрес был ул. Судостроительная, 46\50), пятидесятая, юбилейная. "Надеюсь, что в ближайшие месяцы она уже заработает и примет своих пациентов, - сказал Собянин. - Строительные работы все проведены, оборудованием укомплектована, так что осталось совсем недолго до момента, когда поликлиника примет первых пациентов". Недолго, тут же уточнил мэр, - это до ноября.

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Новоселью рады и врачи, и жители района. Взрослое население Нагатинского затона прежде было большей частью прикреплено к поликлинике N 67 на улице Затонной, а ребятня к расположенной по соседству детской поликлинике N 91. Оба здания, как заметил мэр, так поизносились, что реконструировать их не имело смысла. И хотя недавно программа модернизации в столице была расширена - вместо прежних 137 город поставил задачу обновить 200 поликлиник - здесь решили построить новое лечебное учреждение - такого уровня, до которого Москва сейчас стремится поднять все первичное амбулаторное звено здравоохранение.

Итак, что же получилось? Шестиэтажное здание разделено на два блока с отдельными входами. В детском блоке, на 250 посещений в смену, маленьких пациентов будут принимать педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог травматолог-ортопед и детский хирург. Есть здесь свое физиотерапевтическое отделение с кабинетами массажа, электросвето- и теплолечения, ЛФК, кабинеты функциональной и ульразвуковой диагностики, забора крови и приема анализов, выдачи направлений, буфет. Во взрослом блоке на 500 посещений разместятся отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики, все врачи-специалисты, врачи общей практики, кабинеты функциональной диагностики, хирургия и дневной стационар на восемь коек. Отделение лучевой диагностики, расположенное на третьем этаже, будет общим и для взрослых, и для детей. Просто чтобы избежать пересечения потоков, прием будет проходить в разные дни недели. Помимо этого, на первом этаже откроется женская консультация на 120 посещений в смену и также с отдельным входом.

Как рассказал главный врач поликлиники Владимир Короткий, трудовой коллектив прежних поликлиник переедет в новое здание в полном составе. Все необходимое оборудование уже закуплено, почти все - экспертного класса - эхоэнцеллограф, ренгенодиагностический комплекс, цифровой маммограф, ультразвуковой сканер и другое. Для пациентов, ожидающих приема, оборудованы светлые просторные помещения с удобной мебелью. Для медицинского персонала кроме кабинетов - уютные комнаты и зоны отдыха, где можно пообщаться, перекусить и выпить чашку кофе. Благоустроена и прилегающая территория. На ней уже высажены деревья и кустарники, оборудована детская игровая площадка и установлены скамейки. Для автомобилей и велосипедов предусмотрены парковки.

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Развитие материально-технической базы здравоохранения все последнее десятилетие стоит для правительства Москвы в числе приоритетов. За этот период в городе введены в строй в общей сложности более 100 новых объектов, среди которых одна половина приходится на поликлиники, а вторая - на здания стационаров, подстанций скорой помощи и лабораторно-диагностические корпуса. Масштабное строительство продолжается и сейчас, в результате чего столица получит еще миллион квадратных метров новых медицинских учреждений.

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