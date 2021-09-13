Стало известно заключение "Стрелы" по взорвавшемуся дому в Ногинске

Комплекс "Стрела", установленный на разрушенный взрывом газа дом в подмосковном Ногинске, показал, что в укреплении нуждается и первый подъезд, незатронутый взрывом. Об этом "РГ" сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

"Заселять пока никого не будем", - уточнил он. Ранее говорилось о том, что жителям первого подъезда могут разрешить вернуться в свои квартиры, если заключение "Стрелы", обследующей дом на предмет нарушения его конструктива, окажется положительным. Теперь с заселением придется подождать - восстановительные работы нужно проводить и в первом подъезде. По словам Хромушина, задачу несколько облегчает тот факт, что пострадавший дом является панельным, то есть разобрать его для ремонта проще.

Напомним, взрыв бытового газа в девятиэтажном двухподъездном доме №9А по улице 28 Июня в Ногинске произошел ранним утром 8 сентября. Во втором подъезде взрывной волной разрушены перекрытия с 4 по 1 этаж, произошло частичное обрушение 5 этажа. Семь человек погибли, 20 пострадали, повреждены 17 квартир, 7 из которых разрушились полностью.