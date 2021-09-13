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13.09.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

В крови погибших в Москве от отравления арбузом обнаружен этиленгликоль

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
В понедельник, 13 сентября, был задержан подозреваемый, по вине которого, как полагает следствие, в Москве погибли бабушка с внучкой.

Так, 13 сентября в средствах массовой информации и в интернете появилась новость - в крови погибших обнаружен этиленгликоль. Любой мало-мальски знакомый с химией специалист уверенно скажет: для человека этиленгликоль - яд. Источник сведений не называется, но корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве опровергать такую информацию не стали.

Фото: Агентство "Москва"
"Магнит" усилит санитарный контроль после ЧП с арбузом

Этиленгликоль используют чаще всего в качестве антифриза в двигателе автомобиля. Так двигатель охлаждают. А еще он является растворителем для красок. Он внешне представляет собой бесцветную маслянистую жидкость, которая не имеет запаха. В специальной литературе сообщается, что этиленгликоль имеет сладковатый привкус. До сих пор неясно, как эта отрава могла попасть в организм погибших людей. И точно ли виной гибели стал арбуз из магазина.

По предварительным данным, сотрудник одной из частных компаний нарушил правила при проведении дезинсекции в магазине. Напомним, первые сообщения об отравлении семьи и гибели двух человек в Москве появились в СМИ и интернете 10 сентября. Предположительной причиной называлось употребление арбуза, купленного в магазине "Магнит" на Совхозной улице столицы. Семья поела арбуз, а потом всем стало плохо, да так, что пришлось вызвать скорую. Двое взрослых и ребенок были госпитализированы в больницу. Там 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались. Мать девочки выжила. В тот же день в квартиру отравившейся семьи приехали не только следователи и криминалисты, но и эксперты. Искали источник отравления.

В сети магазинов "Магнит", где, по словам членов семьи погибших, был куплен арбуз, также отреагировали быстро. Магазин на Совхозной улице в тот же день закрыли, и его руководство заявило, что "выясняет все обстоятельства ситуации с отравлением". Вся сеть магазинов на следующий день сняла с продажи ту партию арбузов. Как пояснили - "до выяснения причин". Но скандал только начал разгораться. Уже после несчастья с этой семьей также с признаками отравления были госпитализированы еще жители нескольких многоквартирных домов на улице Совхозной. По информации журналистов, якобы некоторые из госпитализированных людей рассказали, что тоже полакомились арбузами. На этот момент, по неподтвержденным официальными источниками данным, уже находятся в больнице четверо человек. Один из них ребенок.

Но это не прояснило ситуацию. Основных версий случившегося пока две. По первой - кто-то в магазине использовал яд для травли мышей и крыс, которые портят по ночам продукты, в том числе и овощи с фруктами. Это вроде бы подтверждают опубликованные в Сети кадры, снятые камерой наблюдения в магазине "Магнит" на Совхозной улице. На ролике видно, как один из работников вместе с опрыскивателем идет вдоль стеллажа с фруктами.

Фото: iStock
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По другой версии, люди могли отравиться в результате нарушений технологии при капитальном ремонте, который в настоящий момент идет в нескольких домах на Совхозной улице. По тем же неподтвержденным данным, началась проверка воздуха и воды в некоторых жилых помещениях. Якобы во время работ по капитальному ремонту мог использоваться какой-то яд. Но приоритетной по последним данным стала именно первая версия. Подозреваемый задержан.

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