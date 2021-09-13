В Москве начался отопительный сезон

К выходным в столичном регионе похолодает почти до нулевой отметки. Но москвичи не замерзнут, уже в понедельник, в самом начале недели, мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона.

"В Москве бабье лето - тепло, хорошо, хорошая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе", - сказал Сергей Собянин. Как подтвердили "РГ" метеорологи, к концу недели воздух может остыть до +2 градусов.

"Минусовой температуры и снега пока, по нашим расчетам, не будет, температура воздуха составит от +2 до +10 градусов, что ниже климатической нормы на 3-4 градуса, - пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Такую температуру ждем с пятницы и до начала следующей недели". Но и дальше, почти до конца месяца, тепла метеорологи уже не прогнозируют. Как рассказали "РГ" в Московской объединенной энергетической компании, к утру понедельника отопление по заявкам дали в 230 социальных учреждений города.

Среди них, например, Первая градская больница им. Пирогова, детская инфекционная больница N 6 на севере города и городская больница N 3, Ледовый дворец в Сокольниках, школы олимпийского резерва "Северный" и N 42, училище олимпийского резерва N 4 им. Гомельского и другие. "Как только пришло распоряжение о начале отопительного сезона, мы начали планово подключать отопление, - рассказал представитель компании Дмитрий Филатов. - Первыми потеплеют батареи у социальных учреждений: больниц, детских садов, школ, объектов спорта. Это около 8,8 тысячи зданий. Затем подадим тепло в жилые дома - 34,1 тысячи строений. Последней настанет очередь офисов, магазинов и промышленных предприятий".

По словам Филатова, несмотря на нормативные пять дней, отведенные столичным энергетикам на подключение к теплу всех 74 тысяч зданий столицы, фактически этот процесс происходит быстрее и занимает трое суток. То есть к вечеру четверга во всех домах уже должно быть тепло и комфортно.

+130 градусов составляет температура теплоносителя в магистралях, если уличный воздух остывает до минус 20

Далее, если погода снова преподнесет сюрприз, например, потеплеет, комфорт в домах будут обеспечивать регулировкой температуры на входе в дом. Чем выше температура будет за окном, тем прохладнее батареи внутри здания и наоборот. Этот процесс тоже не быстрый, на то, чтобы понизить температуру, энергетикам нужно несколько суток. К слову, максимальная температура в магистралях при минус 20 на улице может достигать +130 градусов. Пока вода дойдет до дома, ее температура упадет до +83 градусов, а в квартиру войдет еще ниже.

К пятнице отопление должны включить во всех 74 тысячах домов столицы

Напомню, ранее комплекс городского хозяйства отчитался о подготовке теплосетей к новому отопительному сезону. По данным комплекса, благодаря летней профилактической работе уже более 15 лет столица живет зимой без крупных аварий на теплосетях.