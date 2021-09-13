В пяти регионах опробуют новую систему оплаты труда учителей

Новую систему оплаты труда учителей в порядке эксперимента введут в пяти российских регионах: Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления правительства.

Отмечается, что в них изменится порядок начисления зарплаты педагогам дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования. Пилотный проект продлится год и стартует в мае 2022 года.

В рамках пилотного проекта будут унифицированы должностные оклады и размеры дополнительных выплат к ним. Сейчас зарплата учителей в разных регионах за одни и те же обязанности может отличаться в пять-шесть раз.

Предполагается, что предварительно правительство предоставит порядок определения размера ставки зарплаты, которая будет определятся уровнем квалификации учителя. Также оно утвердит два перечня компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения.

О каких суммах пойдет речь, станет известно к апрелю 2022 года, когда Минпросвещения и Минтруд разработают проекты актов об утверждении порядка расчетов ставок зарплаты и перечней выплат.