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13.09.2021 07:41
Рубрика: Экономика

В пяти регионах опробуют новую систему оплаты труда учителей

Текст: Елена Манукиян

Новую систему оплаты труда учителей в порядке эксперимента введут в пяти российских регионах: Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления правительства.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Отмечается, что в них изменится порядок начисления зарплаты педагогам дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования. Пилотный проект продлится год и стартует в мае 2022 года.

В рамках пилотного проекта будут унифицированы должностные оклады и размеры дополнительных выплат к ним. Сейчас зарплата учителей в разных регионах за одни и те же обязанности может отличаться в пять-шесть раз.

Предполагается, что предварительно правительство предоставит порядок определения размера ставки зарплаты, которая будет определятся уровнем квалификации учителя. Также оно утвердит два перечня компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения.

О каких суммах пойдет речь, станет известно к апрелю 2022 года, когда Минпросвещения и Минтруд разработают проекты актов об утверждении порядка расчетов ставок зарплаты и перечней выплат.

В регионах Экономика Работа Зарплата Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Средняя Волга ЦФО Белгородская область ПФО Нижегородская область ДФО Сахалинская область ЦФО Ярославская область ПФО Мордовия Повышение зарплат бюджетникам

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