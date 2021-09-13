В РЭУ им. Плеханова прокомментировали сведения о росте платы за общежитие

В СМИ появилась новость о том, что студентам Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова с сентября втрое повысили плату за общежитие. Тем же, кто не согласен платить, пообещали заблокировать электронные пропуска. Так ли это, выяснил корреспондент "РГ".

Первое сообщение о повышении оплаты за общежитие появилось в социальных сетях студенческого совета общежитий РЭУ им Г.В. Плеханова еще 7 июля. Там говорилось, что с 1 сентября размер "оплаты проживания будет варьироваться от 2355 до 2670 рублей". Итоговая же сумма "зависит от количества проживающих людей в комнате, тарифов на коммунальные услуги".

Студентам предлагалось оформить допсоглашение. Не подписавшим документ грозили заблокировать электронные пропуска для входа в общежитие. Представитель пресс-службы РЭУ им. Плеханова Валерия Лексина так прокомментировала "РГ" разговоры о повышении платы: "Основная задача вуза - создать комфортные условия. Этот принцип распространяется и на общежития. Ученый совет РЭУ им Г.В. Плеханова принял решение оставить стоимость проживания на уровне прошлых трех лет: 879-1462 рубля в месяц. Препятствий с проходом в общежития ни у кого нет".