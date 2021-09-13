На Сахалине восстановлено транспортное сообщение

В понедельник на Сахалине, который все выходные находился под властью мощного циклона, восстановили движение по всем автодорогам, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Невельском, Макаровском и Поронайском районах выполнены работы по ликвидации последствий прошедшего циклона. Подтопленных домов нет. Объекты жизнеобеспечения региона функционируют без нарушений. Движение для всех видов транспорта - без ограничений", - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, что в субботу остров оказался под влиянием мощного атмосферного вихря, который вызвал проливные дожди и штормовой ветер. В Макаровском и Невельском районах на дороги сошли оползни, в результате было затруднено автомобильное, железнодорожное и автобусное сообщение. Из-за непогоды приостановила работу паромная переправа на материк.

В Макарове власти приняли решение перекрыть подачу воды, чтобы избежать загрязнения централизованной системы после схода оползня в городское водохранилище. Питьевую воду местным жителям подвозят автоцистернами.