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13.09.2021 20:17
Рубрика: Экономика

Догузова: Чартерные туры в Татарстан сэкономят не только деньги, но и время

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
В России открылось еще одно чартерное внутреннее направление. В Татарстан 13 сентября прибыл первый рейс с туристами. Было "невероятно приятно видеть полный борт людей", сказала прилетевшая им руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Благодаря чартерам путешествовать можно по доступной цене. "Такие программы существенно экономят не только деньги, но и время. Идея чартеров заключается именно в том, чтобы предложить тур "под ключ". То есть туристам не нужно будет самим подбирать программу", - сказала глава Ростуризма. Особенно возможность сэкономить важна для семей с детьми, подчеркнула она.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
Туры на чартерных рейсах запустили в Татарстан

Туры в Татарстан на базе чартеров организовал туроператор TUI при поддержке Ростуризма и правительства Татарстана. Как рассказали в компании, в Казань прилетели около 180 туристов, среди них семьи с детьми, молодые люди, туристы пенсионного возраста. "Полетели в Татарстан, так как много рассказывали друзья и знакомые. Приемлемые цены, интересные экскурсии", - поделилась туристка со стажем Валентина. Путешествия по России, добавляет она, доступные и очень насыщенные. Тур в Татарстан на пять дней стоит от 10 тысяч рублей на человека с перелетом, размещением и базовым набором экскурсий.

Туристам предложат увлекательные экскурсионные программы, включающие знакомство с уникальными архитектурными и природными достопримечательностями, историей и культурой регионов, а также национальной кухней. Будут загружены и обратные чартерные рейсы. Туроператор предлагает туры в Москву из Казани. Цены стартуют от 12-13 тысяч рублей.

Всего в Татарстан планируется выполнить еще пять рейсов - 17, 21, 25 и 29 сентября и 3 октября. Можно приобрести туры на пять или девять дней. Снизить стоимость туров позволила программа субсидирования. По ее условиям государство компенсирует туроператорам половину стоимости фрахта самолета. На эти цели в 2021 году выделено 1,2 млрд рублей.

В ближайшее время чартеры могут полететь на Кавказ и Камчатку 

Первые чартерные рейсы по России стартовали в 2020 году. С прошлого года есть комплексные туры в Бурятию, Шерегеш, Мурманск. В июле запустили программу на Сахалин, в сентябре чартерные рейсы полетели в Тюмень. Будут запущены чартеры и по другим направлениям, отметила глава Ростуризма. Сейчас переговоры идут еще с несколькими крупными туроператорами. Полететь чартеры могут на Кавказ, Камчатку, заметила Зарина Догузова.

Всего с прошлого года чартерными программами воспользовались более 10 тыс. человек. Сейчас туроператор TUI прорабатывает запуск туров на базе чартеров на Алтай, в Карелию и на Камчатку. В этом году планируется перевезти по России около 200 тысяч туристов, отметил замглавы туроператора Александр Сирченко, в следующем году уже 500 тысяч.

Беспилотные такси появятся в Москве, Сочи и Татарстане

Тем временем

Россия с 21 сентября по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом возобновит прямое авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Для туристов особенно важна Испания. Как ранее указывали туроператоры, для открытия продаж туров обычно требуется две-три недели.

Кроме того, по решению оперштаба, с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

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