В Самаре открылся филиал Третьяковской галереи

В понедельник в самарском филиале Государственной Третьяковской галереи состоялось первое культурное событие - показ серии театральных перфомансов "Утопия на ужин", специально созданных к открытию отреставрированного здания бывшей фабрики-кухни, построенной в форме серпа и молота. Организаторы обещают, что с помощью движения, музыки и арт-объектов они перенесут зрителя в прошлую, настоящую и будущую жизнь фабрики, которая прошла путь от заведения общепита до музея.

Надо сказать, что фабрика-кухня завода имени Масленникова - это архитектурный шедевр - единственный в мире реализованный проект здания такой формы. Фабрика была открыта первого января 1932 года. В "серпе" размещались три обеденных зала: первый - диетический, второй - для рабочих завода, третий - для сотрудников фабрики. На крыше между основными входами была летняя терраса, а в "молоте" - кухня.

Оба этажа "серпа" и лестничные площадки были украшены витражами. В сутки там могли принимать пищу до девяти тысяч человек. Не исключено, что в ресторане, который также откроется в этом здании, будут в том числе кормить по сохранившимся рецептам советского общепита. В 90-е годы прошлого века в результате приватизации здание отдали под торговый центр, а потом оно на протяжении долгого времени было под угрозой сноса, как аварийное. Но в 2009 году общественники наконец сумели сделать так, чтобы на уникальную постройку обратили внимание власти. В результате здание было передано в федеральную собственность, и фабрика получила статус памятника федерального значения.

Ну а три года назад Минкультуры Российской Федерации приняло решение об открытии в ней филиала Государственной Третьяковской галереи. И после утверждения проекта реконструкции сразу начались реставрационные работы.

- Сейчас мы находимся в восстановленном здании фабрики-кухни, первом филиале Третьяковской галереи. Только находясь здесь, можно увидеть, насколько уникально это здание, и понять, насколько сложной была его реставрация. Сегодня мы говорили о том, что филиал Третьяковской галереи в Самаре будет центром как для молодых людей - для них здесь будут устраивать тусовки в лучшем смысле этого слова, так и для представителей старшего поколения, которые будут приходить сюда на выставки и экспозиции мирового уровня, - отметила побывавшая на открытии филиала Третьяковки министр культуры РФ Ольга Любимова.

Кстати, архитекторы кропотливо поработали и над пространством вокруг фабрики-кухни. Там благоустроили Сквер Борцов революции, в котором разбили Сад баланса. По замыслу его создателей, основная идея сада заключается в переосмыслении темы постиндустриального ландшафта, поэтому часть арт-объектов нового пространства - это "останки" разрушенного завода имени Масленикова, частью которого некогда была фабрика-кухня.