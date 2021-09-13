В Приангарье нашли черный ящик после жесткой посадки L-410

На месте аварии в Казачинско-Ленском районе Иркутской области обнаружен один из черных ящиков самолета L-410, совершившего жесткую посадку вечером 12 сентября. Об этом сообщает сегодня РИА Новости.

Работы на месте аварии продолжаются. Корпус воздушного судна оказался сильно поврежден. Ранее ГУ МЧС по Иркутской области сообщало, что нескольких пассажиров пришлось извлекать из-под обломков - людей зажало деформировавшимся металлом.

Напомним, в результате жесткой посадки L-410 четыре человека погибли, 12 получили травмы. Одна пациентка прооперирована. Трое пассажиров отправлены самолетом санавиации в Иркутскую областную больницу.

На месте ЧП работают представители Следственного комитета и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, губернатор Приангарья и региональный министр здравоохранения. Открыта горячая линия для родственников пострадавших.