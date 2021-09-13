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13.09.2021 08:52
Рубрика: Общество

Вузы приступили к защите стратегий развития в программе "Приоритет 2030"

Текст: Мария Набиркина
Стартовали защиты стратегий развития вузов-кандидатов на участие в программе "Приоритет 2030". Комиссия министерства науки и высшего образования будут оценивать программы 187 вузов. Последний этап защиты - 25 сентября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы обеспечили максимальную прозрачность и понятность всех процедур отбора, - отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков. - Уверен, что принципы развития, которые заложены в стратегических проектах университетов, послужат на благо как самому вузу, так и всей системе высшего образования".

Фото: iStock
В Минобрнауки рассказали об отборе вузов в программу "Приоритет-2030"

Команды вузов рассказали, как шла подготовка к подаче заявок. Все происходило через личные кабинеты участников на сайте программы.

И.о. ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев уверен: создание личных кабинетов и вообще перевод на цифру большинства процессов, предваряющих очную защиту программ, - один из главных трендов системы высшего образования в целом.

"Были созданы все возможности для оперативной связи: личные кабинеты, специальные чаты, техническая поддержка. Такой формат работы помог сделать процесс подготовки интенсивнее и содержательнее", - отметил Дмитрий Седнев.

По словам первого проректора Университета ИТМО Дарьи Козловой, несмотря на то, что большая часть работы проходила в онлайн-режиме, удалось сохранить преемственность предыдущей программы развития университетов - "Проекта 5-100".

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"Обязательная открытая защита программ обеспечивает прозрачность конкурсной системы и позволяет максимально качественно оценить потенциал вузов", - считает Козлова.

Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко рассказал, что переход к цифровой подаче заявки и проведение онлайн-консультаций позволили вузу более качественно проработать стратегию.

"Мы смогли понять, как видим наш университет, какую историю хотим про него рассказать, - подчеркнул Шевченко. - Польза, которую мы получили от подготовки заявки, совершенно точно в разы превышает возможности грантовой поддержки".

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