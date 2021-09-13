Вузы приступили к защите стратегий развития в программе "Приоритет 2030"

"Мы обеспечили максимальную прозрачность и понятность всех процедур отбора, - отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков. - Уверен, что принципы развития, которые заложены в стратегических проектах университетов, послужат на благо как самому вузу, так и всей системе высшего образования".

Команды вузов рассказали, как шла подготовка к подаче заявок. Все происходило через личные кабинеты участников на сайте программы.

И.о. ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев уверен: создание личных кабинетов и вообще перевод на цифру большинства процессов, предваряющих очную защиту программ, - один из главных трендов системы высшего образования в целом.

"Были созданы все возможности для оперативной связи: личные кабинеты, специальные чаты, техническая поддержка. Такой формат работы помог сделать процесс подготовки интенсивнее и содержательнее", - отметил Дмитрий Седнев.

По словам первого проректора Университета ИТМО Дарьи Козловой, несмотря на то, что большая часть работы проходила в онлайн-режиме, удалось сохранить преемственность предыдущей программы развития университетов - "Проекта 5-100".

"Обязательная открытая защита программ обеспечивает прозрачность конкурсной системы и позволяет максимально качественно оценить потенциал вузов", - считает Козлова.

Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко рассказал, что переход к цифровой подаче заявки и проведение онлайн-консультаций позволили вузу более качественно проработать стратегию.

"Мы смогли понять, как видим наш университет, какую историю хотим про него рассказать, - подчеркнул Шевченко. - Польза, которую мы получили от подготовки заявки, совершенно точно в разы превышает возможности грантовой поддержки".